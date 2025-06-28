Яка буде пенсія якщо є 13 років стажу

Розмір пенсії визначається з урахуванням декількох аспектів. Йдеться, зокрема, про кількість набутого стажу.

Яка буде пенсія, якщо є всього 13 років стажу

13 років стажу не буде достатньо для виходу на пенсію у 2025 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Кількість стажу, яка потрібна, щоб вийти на пенсію зараз:

у 60 років для цього потрібно мати мінімум 32 років стажу.

у 63 роки – 22 років стажу;

у 65 років – 15 років стажу.

Особи, що не набули достатньо стажу не мають права на пенсію на загальних умовах. Проте вони можуть отримувати спеціальну виплату.

Який зараз розмір соцдопомоги для тих, хто не має пенсії

Люди, які не набули достатньо стажу мають право на спеціальну допомогу. Розмір цієї виплати визначається індивідуально. Розраховується вона як різниця між:

середньомісячним сукупним доходом родини на одну особу (враховуються дані за останні пів року);

та прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність.

Потрібно зауважити, що вказана виплата не може бути менше ніж прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність – 2 361 гривня. Разом з цим, така допомога має бути менш як 3 028 гривень (прожитковий мінімум для працездатних осіб).