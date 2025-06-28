Какая будет пенсия, если есть всего 13 лет стажа

13 лет стажа не будет достаточно для выхода на пенсию в 2025 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Надежды на Трампа не оправдались: выдержит ли экономика Украины без обещанного мира

Количество стажа, которое нужно, чтобы выйти на пенсию сейчас:

в 60 лет для этого нужно иметь минимум 32 года стажа.

в 63 года – 22 лет стажа;

в 65 лет – 15 лет стажа.

Лица, которые не приобрели достаточно стажа, не имеют права на пенсию на общих условиях. Однако они могут получать специальную выплату.

Какой сейчас размер соцпомощи для тех, кто не имеет пенсии

Люди, которые не приобрели достаточно стажа имеют право на специальную помощь. Размер этой выплаты определяется индивидуально. Рассчитывается она как разница между:

среднемесячным совокупным доходом семьи на одного человека (учитываются данные за последние полгода);

и прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность.

Нужно заметить, что указанная выплата не может быть меньше чем прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность – 2 361 гривна. Вместе с этим, такая помощь должна быть менее 3 028 гривен (прожиточный минимум для трудоспособных лиц).