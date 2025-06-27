Какие надежды на Трампа возлагали в Украине

Бизнес в Украине и за ее пределами надеялся получить так называемые "дивиденды мира" и выиграть от послевоенного восстановления. После заявлений Трампа в середине февраля цены на украинские государственные облигации достигли пика, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Смотрите также Если война затянется на годы: как будет выживать экономика Украины

Режим прекращения огня был в центре всех экономических прогнозов, ожидалось, что он может наступить где-то в середине 2025 года,

– рассказали изданию в Офисе президента.

Однако надежды бизнеса быстро развеялись, когда внимание Трампа переключилось на другие конфликты.

Украинским чиновникам и предпринимателям пришлось резко переосмыслить ситуацию.

Теперь чиновники в Украине сосредоточены на том, что нужно сделать, чтобы удержать экономику "на плаву".

Стоит знать! По словам украинских чиновников, положительное влияние вероятного перемирия на экономику в этом году уже не рассматривается, однако определенные надежды возлагают на 2026 год.

Выдержит ли экономика Украины без перемирия

Сегодня украинская экономика пока держится благодаря масштабной поддержке Запада. Однако, по мнению аналитиков, этой помощи в будущем будет недостаточно.

Сейчас западные партнеры Украины покрывают ее расходы, не связанные с обороной, в частности пенсии, медицину и образование, за счет процентов с замороженных российских активов.

Однако украинские чиновники отмечают, что в следующем году эта поддержка покроет лишь половину из 40 миллиардов долларов, в которых нуждается страна, что ставит под угрозу даже ее базовые потребности.

Важно! Инвесторы не спешат заходить на украинский рынок из-за опасности. Единственным значительным инвестиционным проектом является недавно подписанное соглашение с США о разработке полезных ископаемых в Украине, однако его реализация отложена на несколько лет.