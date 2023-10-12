Як розрахувати розмір субсидії: покрокова інструкція

Субсидію можуть отримати громадяни дохід яких, на 15% нижчий за розмір платіжок, які вони отримують. При аналізі забезпечення сім'ї до уваги не беруться певні соцвиплати.

Як розрахувати свою субсидію

Розмір субсидії залежить від доходу родини, пори року та суми комуналки, яку має сім'я. Ви можете здійснити розрахунки самостійно, або ж звернутися за консультацією в Управління соціального захисту.

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Суму субсидії визначають за такою формулою: від вартості ЖКП віднімається обов'язковий платіж. На які послуги можна отримати такі пільги:

покупка скрапленого газу і рідкого пічного та твердого побутового палива – надається 1 раз на рік;

ЖКП;

абонентське обслуговування, яке надається за індивідуальним договором, йдеться і про внутрішньобудинкові системи;

обслуговування будинків, які перебувають у кооперативі або ж житлових приміщень, якими володіє об’єднання співвласників.

Розуміємо, що розмір пільг у опалювальний та неопалювальний сезони разюче відрізняється. Деяким споживачам влітку нарахували нульову субсидію. З 1 жовтня почався перерахунок пільг, таким абонентам його зроблять автоматично. Водночас є і ті, хто втратить субсидії, йдеться про громадян, які:

мають прихований дохід;

не повідомили ПФУ про зміни у складі родини, фінансовому забезпеченні і інших показниках, які впливають на субсидію.

Як оформити субсидію

Скасувати пільги для родини можуть і через смерть основного отримувача субсидії – заявника.

Для оформлення субсидії зверніться у ПФУ онлайн чи офлайн. Отримати пільги на оплату комуналки можуть як власники приміщення, так і його орендарі. Які документи для цього потрібні:

заява;

декларація про дохід родини, яка проживає за вказаною адресою;

посвідчення особи;

договір оренди або свідоцтво про право власності на вказане житлове приміщення.

ВПО також мають право на отримання субсидії. Переселенці отримують пільги за спрощеною процедурою, їм не потрібно надавати договір про оренду.