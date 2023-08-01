Що буде з субсидіями з 1 серпня: які зміни чекають на українців
Уряд повідомив: розмір субсидій у серпні не зміниться. Однак, деякі категорії населення таки втратять свої пільги: хто та чому, розповідаємо далі.
Чи зміниться розмір субсидій 1 серпня
Сума виплат у серпні не зміниться і залишиться на рівні 300 – 400 гривень. Проте, в уряді попередили: дехто може втратити свою субсидію.
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Перевірка виявила, що близько 10% українців отримують грошову допомогу незаконно. Для держави такі несанкціоновані виплати щомісяця обходяться у декілька мільярдів гривень.
Хто втратить субсидію у серпні
Після проведення перевірки, грошову допомогу заберуть у таких категорій населення:
- Боржники. Якщо ви вчасно не сплачуєте комунальні послуги, вас позбавлять допомоги.
- Люди, які змінили місце проживання. Зважайте, що субсидія призначається за конкретною адресою.
- Сім'я, де загинув отримувач субсидії. Якщо ви хочете поновити субсидію, потрібно повторно подати документи та призначити нового отримувача.
- Громадяни, що вказали неправдивий розмір доходу.
Українці, які отримували субсидію під час опалювального сезону, автоматично продовжать її отримувати. Однак, якщо виплати родини були пов'язані з переїздом до них ВПО, переселенці мають підтвердити своє місцеперебування у цій сім'ї.
Як отримати субсидію
Подати заяву на отримання субсидії просто, для цього потрібно:
- Сформувати заяву, заповнивши її за зразком.
- Додати довідку про доходи.
- Надати документ, що засвідчує ваше право проживати на вказаній території (документ про власність чи договір оренди).
- При наявності, додати інші документи, що засвідчують ваші пільги.
Подати запит можна звернувшись в Управління соціального захисту у вашому регіоні.Зауважте! Поки ваша заявка знаходиться на етапі звернення, грошова допомога не надається.