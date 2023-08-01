Изменится ли размер субсидий 1 августа

Сумма выплат в августе не изменится и останется на уровне 300 – 400 гривен. Тем не менее, в правительстве предупредили: некоторые могут потерять свою субсидию.

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Проверка установила, что около 10% украинцев получают денежную помощь незаконно. Для государства такие несанкционированные выплаты ежемесячно обходятся в несколько миллиардов гривен.

Кто потеряет субсидию в августе

После проведения проверки, денежную помощь заберут у следующих категорий населения:

Должники. Если вы вовремя не платите за коммунальные услуги, вас лишат помощи.

Если вы вовремя не платите за коммунальные услуги, вас лишат помощи. Люди, сменившие место жительства. Учтите, что субсидия назначается по конкретному адресу.

Учтите, что субсидия назначается по конкретному адресу. Семья, где погиб получатель субсидии. Если вы хотите возобновить субсидию, необходимо повторно подать документы и назначить нового получателя.

Если вы хотите возобновить субсидию, необходимо повторно подать документы и назначить нового получателя. Граждане, указавшие ложный размер дохода.

Обратите внимание! Для получения субсидии размер коммунальных платежей должен быть на 15% больше среднемесячного общего дохода семьи.

Украинцы, получавшие субсидию во время отопительного сезона, автоматически продолжат ее получать. Однако, если выплаты семьи были связаны с переездом в них ВПЛ, переселенцы должны подтвердить свое местонахождение в этой семье.

Как получить субсидию

Подать заявление на получение субсидии просто, для этого необходимо:

Сформировать заявление, заполнив его за образцом. Добавить справку о доходах. Предоставить документ, удостоверяющий ваше право проживать на указанной территории (документ о собственности или договоре аренды). При наличии, добавить другие документы, удостоверяющие ваши льготы.

Запрос можно обратиться в Управление социальной защиты в вашем регионе.

Заметьте! Пока ваша заявка находится на этапе обращения, денежная помощь не предоставляется.