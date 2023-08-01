Изменится ли размер субсидий 1 августа
Сумма выплат в августе не изменится и останется на уровне 300 – 400 гривен. Тем не менее, в правительстве предупредили: некоторые могут потерять свою субсидию.
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Проверка установила, что около 10% украинцев получают денежную помощь незаконно. Для государства такие несанкционированные выплаты ежемесячно обходятся в несколько миллиардов гривен.
Кто потеряет субсидию в августе
После проведения проверки, денежную помощь заберут у следующих категорий населения:
- Должники. Если вы вовремя не платите за коммунальные услуги, вас лишат помощи.
- Люди, сменившие место жительства. Учтите, что субсидия назначается по конкретному адресу.
- Семья, где погиб получатель субсидии. Если вы хотите возобновить субсидию, необходимо повторно подать документы и назначить нового получателя.
- Граждане, указавшие ложный размер дохода.
Украинцы, получавшие субсидию во время отопительного сезона, автоматически продолжат ее получать. Однако, если выплаты семьи были связаны с переездом в них ВПЛ, переселенцы должны подтвердить свое местонахождение в этой семье.
Как получить субсидию
Подать заявление на получение субсидии просто, для этого необходимо:
- Сформировать заявление, заполнив его за образцом.
- Добавить справку о доходах.
- Предоставить документ, удостоверяющий ваше право проживать на указанной территории (документ о собственности или договоре аренды).
- При наличии, добавить другие документы, удостоверяющие ваши льготы.
Запрос можно обратиться в Управление социальной защиты в вашем регионе.