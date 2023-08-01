Чи зміниться розмір субсидій 1 серпня

Сума виплат у серпні не зміниться і залишиться на рівні 300 – 400 гривень. Проте, в уряді попередили: дехто може втратити свою субсидію.

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Перевірка виявила, що близько 10% українців отримують грошову допомогу незаконно. Для держави такі несанкціоновані виплати щомісяця обходяться у декілька мільярдів гривень.

Хто втратить субсидію у серпні

Після проведення перевірки, грошову допомогу заберуть у таких категорій населення:

Боржники. Якщо ви вчасно не сплачуєте комунальні послуги, вас позбавлять допомоги.

Якщо ви вчасно не сплачуєте комунальні послуги, вас позбавлять допомоги. Люди, які змінили місце проживання. Зважайте, що субсидія призначається за конкретною адресою.

Зважайте, що субсидія призначається за конкретною адресою. Сім'я, де загинув отримувач субсидії. Якщо ви хочете поновити субсидію, потрібно повторно подати документи та призначити нового отримувача.

Якщо ви хочете поновити субсидію, потрібно повторно подати документи та призначити нового отримувача. Громадяни, що вказали неправдивий розмір доходу.

Зверніть увагу! Для отримання субсидії, розмір комунальних платежів має бути на 15% більший за середньомісячний загальний дохід сім'ї.

Українці, які отримували субсидію під час опалювального сезону, автоматично продовжать її отримувати. Однак, якщо виплати родини були пов'язані з переїздом до них ВПО, переселенці мають підтвердити своє місцеперебування у цій сім'ї.

Як отримати субсидію

Подати заяву на отримання субсидії просто, для цього потрібно:

Сформувати заяву, заповнивши її за зразком. Додати довідку про доходи. Надати документ, що засвідчує ваше право проживати на вказаній території (документ про власність чи договір оренди). При наявності, додати інші документи, що засвідчують ваші пільги.

Подати запит можна звернувшись в Управління соціального захисту у вашому регіоні.

Зауважте! Поки ваша заявка знаходиться на етапі звернення, грошова допомога не надається.