Які будуть влітку виплати за інвалідністю в Україні

Люди з інвалідністю в Україні мають право на кілька видів державної підтримки. Йдеться про пенсії, грошові виплати, а також низку пільг, передбачених законодавством.

На що можуть розраховувати люди з інвалідністю влітку

Експерт із пенсійних питань Сергій Коробкін розповів, особи з інвалідністю мають законне право на різні види державної допомоги. Як грошову підтримку (пенсію за інвалідністю), так і безкоштовне обладнання (візки) від соціальних служб, повідомляє 24 Канал.

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Експерт наголосив, що держава не виплачуватиме таким особам "зайвих" коштів, а деякі види допомоги мають строковий характер:

якщо інвалідність призначена безстроково, то пенсія виплачується без обмежень;

якщо ж вона строкова, то виплати припиняються після закінчення терміну.

Також розмір допомоги може змінюватися залежно від обставин. Також припинення виплат можливо у разі поліпшення стану здоровʼя особи.

Які є доплати для осіб з інвалідністю

Крім того, державою передбачені доплати на догляд. Наприклад, самотній пенсіонер віком понад 80 років може отримувати надбавку до пенсії у розмірі 944 гривні, що складає 40% прожиткового мінімуму.

Однак, виплати по догляду призначають, якщо лікарська комісія підтверджує потребу у постійному сторонньому догляді.