В Україні підвищують пенсії по інвалідності: скільки грошей отримають уже з 1 січня

З 1 січня 2026 року в Україні збільшується прожитковий мінімум, що безпосередньо вплине на розмір пенсій для багатьох громадян. Завдяки цьому підвищенню деякі українці отримають більші виплати.

На скільки зростуть пенсії по інвалідності у 2026 році?

З 1 січня 2026 року в Україні зростає прожитковий мінімум для пенсіонерів з 2 361 гривню до 2 595 гривень. Це автоматично позначиться на мінімальних соціальних виплатах, зокрема для осіб з інвалідністю, пише 24 Канал відповідно до Бюджетної декларації на 2026 – 2028 роки.

Для людей з інвалідністю внаслідок війни допомога збільшиться залежно від групи:

І група – 16 867,50 гривні (було 15 346,50 гривні);

ІІ група – 13 623,75 гривні (було 12 395,25 гривні);

ІІІ група – 9 342 гривні (було 8 499,60 гривні).

Зверніть увагу! Особливо це стосується ветеранів і учасників бойових дій віком від 85 років: їм призначається щомісячна адресна допомога у розмірі 650 % прожиткового мінімуму, що тепер становить 16 867,50 гривні.

Для цивільних осіб з інвалідністю змін у виплатах суттєво не передбачено, проте мінімальна сума допомоги тепер не може бути нижчою за 2 595 гривень, тож навіть ті, хто раніше отримував прожитковий мінімум, з 1 січня отримають підвищення.

Чи зростуть виплати іншим пенсіонерам з 1 січня?

У 2026 році в Україні традиційно запланована березнева індексація пенсій, яка дозволить збільшити виплати для пенсіонерів. Хоча точні показники стануть відомі пізніше, попередні розрахунки свідчать, що підвищення може перевищити рівень минулорічної індексації.

Додатково передбачена доплата за віком для тих, хто її потребує. На неї мають право пенсіонери за віком, громадяни старші 70 років та ті, чиї щомісячні виплати становлять менш як 10 340,35 гривні.

Які вимоги до пенсії по інвалідності: коротко про головне