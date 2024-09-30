Яка середня зарплата вихователя: в МОН назвали суму

Новий закон про дошкільну освіту покращить умови праці для вихователів, зокрема зміни торкнуться і заробітної плати, адже в Україні молоді люди все частіше неохоче вступають у заклади вищої освіти на спеціальність "Дошкільна освіта".

Зарплата для вихователів

В інтерв'ю "Дзеркалу тижня" заступниця глави Міністерства освіти і науки України Євгенія Смірнова розповіла, що новий закон щодо дошкільної освіти підвищить зарплату вихователів за час роботи з дітьми.

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За словами Смірнової, середня заробітна плата, станом на січень 2024 року, з урахуванням надбавок за престижність, сумлінну працю, вислугу років, допомоги на оздоровлення, із десятивідсотковим підвищенням складає:

для молодого вихователя без категорії та стажу роботи – 9 382 гривні,

для вихователя другої категорії – 11 672 гривні,

для вихователя першої категорії – 12 499 гривень,

для вихователя вищої категорії – 13 325 гривень.

Ще один важливий плюс нового закону – засновники державних і комунальних садочків можуть самостійно встановлювати посадові оклади, доплати, надбавки та грошові винагороди в розмірі, що перевищує визначений Кабміном, а також установлювати для педагогічних працівників додаткові винагороди й допомоги,

– додає Євгенія Смірнова.

Зверніть увагу! Станом на вересень заклади дошкільної освіти в Україні забезпечені кадрами на 92%. Водночас загальний відсоток вакансій вихователів — 8%, а це 5 640 ставок.