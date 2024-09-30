Зарплата для воспитателей

В интервью "Зеркалу недели" заместитель главы Министерства образования и науки Украины Евгения Смирнова рассказала, что новый закон о дошкольном образовании повысит зарплату воспитателей за время работы с детьми.

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По словам Смирновой, средняя заработная плата, по состоянию на январь 2024 года, с учетом надбавок за престижность, добросовестный труд, выслугу лет, помощи на оздоровление, с десятипроцентным повышением составляет:

для молодого воспитателя без категории и стажа работы – 9 382 гривны,

для воспитателя второй категории – 11 672 гривны,

для воспитателя первой категории – 12 499 гривен,

для воспитателя высшей категории – 13 325 гривен.

Еще один важный плюс нового закона – учредители государственных и коммунальных садов могут самостоятельно устанавливать должностные оклады, доплаты, надбавки и денежные вознаграждения в размере, превышающем определенный Кабмином, а также устанавливать для педагогических работников дополнительные вознаграждения и пособия,

– добавляет Евгения Смирнова.

Обратите внимание! По состоянию на сентябрь учреждения дошкольного образования в Украине обеспечены кадрами на 92%. В то же время общий процент вакансий воспитателей – 8%, а это 5 640 ставок.