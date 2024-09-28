Какие изменения ждут работающих пенсионеров в октябре

В октябре не запланировано новых перерасчетов выплат, поэтому пенсии для работающих лиц останутся на том же уровне, сообщает Пенсионный фонд Украины.

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Последний раз пенсии работающих пенсионеров были пересчитаны весной. Тогда выплаты этих граждан выросли в соответствии с приобретенным стажем.

Важно! Несмотря на то, что страхователи подавали отчеты за I квартал 2024 года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования до 10 мая, перерасчет пенсий для работающих пенсионеров был проведен в мае.

Всего с 1 апреля 2024 года пенсии были пересчитаны для 24 267 пенсионеров, из них: