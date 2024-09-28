Які зміни чекають на працюючих пенсіонерів у жовтні

У жовтні не заплановано нових перерахунків виплат, тож пенсії для працюючих осіб залишаться на тому ж рівні, повідомляє Пенсійний фонд України.

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Останній раз пенсії працюючих пенсіонерів були перераховані навесні. Тоді виплати цих громадян зросли відповідно до набутого стажу.

Важливо! Зважаючи на те, що страхувальники подавали звіти за I квартал 2024 року до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування до 10 травня, перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів було проведено в травні.

Загалом з 1 квітня 2024 року пенсії були перераховані для 24 267 пенсіонерів, з них: