Які пенсії по інвалідності у 2024 році: від чого залежить розмір виплат

Пенсія по інвалідності призначається людині внаслідок набуття певного каліцтва чи настання важкої хвороби. Водночас на розмір виплати впливають різні чинники, як от ступінь інвалідності та стаж особи.

Від чого залежить розмір пенсії по інвалідності

Пенсія по інвалідності призначається особам, яким медико-соціальна експертиза встановила статус інвалідності. Експерти встановлюють стан здоров'я та визначають працездатність особи.

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Що важливо, такі пенсії призначаються особам з відповідним страховим стажем, який варіюється від 1 до 15 років, залежно від віку, у якому було встановлено інвалідність.

У деяких випадах призначена група може змінюватись під час повторного огляду. Відповідно до цього коригується і пенсія особи.

Таким чином, розмір такої пенсії визначається у відсотках від пенсії за віком, і залежить від групи інвалідності:

люди з інвалідністю I групи отримують мінімум 100% пенсії за віком;

отримують мінімум 100% пенсії за віком; люди з інвалідністю II групи – 90%;

– 90%; люди з інвалідністю III групи — 50%.

Урядом встановлені мінімуми для пенсій по інвалідності:

люди з інвалідністю I групи мають щонайменше 2 760 гривень;

з інвалідністю II та III груп, які не працюють — 2 520 гривень;

з інвалідністю II та III груп, які працюють — 2 093 гривень.

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям

Від 1 березня цього року зросли мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю, пов'язаною з Чорнобильською катастрофою. Детальніше з розмірами виплат можна ознайомитись тут

Пенсії по інвалідності для військовослужбовців регулюються Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Розмір такої пенсії обчислюється як певний відсоток від суми грошового утримання, залежно від причини та групи інвалідності.

Мінімальний розмір пенсії для військовослужбовців з інвалідністю не може бути меншим за:

І група: 650% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що дорівнює 13 604,50 гривень;

II група: 525% прожиткового мінімуму, або 10 988,25 гривні;

III група: 360% прожиткового мінімуму, або 7 534,80 гривень.

Пенсії призначаються у наступних випадках: під час проходження служби; не пізніше ніж за три місяці після звільнення зі служби; пізніше ніж три місяці після звільнення, якщо інвалідність спричинена захворюваннями, що виникли під час служби.