Опалювальний сезон в Україні розпочато: яка область дотепер залишається без тепла
5 листопада 2024, 14:22Читать новость на русском
У більшості областей України розпочався опалювальний сезон. Тепло поступово надходить у житлові будинки українців.
Чи готова Україна до нового опалювального сезону
Готовність українських регіонів до нового опалювального сезону є стовідсотковою, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
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В Україні в усіх регіонах стартував опалювальний сезон. Винятком є Херсонщина, де ще зберігається відносно тепла погода.
За словами Шмигаля, станом на зараз, ситуація з опаленням така:
- 83% від усіх українських котелень працюють;
- в 70% від усіх житлових будинків надходить тепло
- 80% соціально важливих закладів України, таких як школи, дитячі садочки та лікарні уже забезпечені опаленням.
Зверніть увагу! Першочергово опалення подається саме у соціально важливі заклади. Тепло "розподіляється" поступово, на повний запуск системи потрібен час.