Українська енергосистема продовжує адаптуватися до постійних загроз з боку ворога, змінюючи підходи до виробництва струму. Місцева влада отримала потужний фінансовий ресурс та нові інструменти, які дозволять зробити міста більш незалежними від загальних графіків відключень.

Що сталося та куди спрямують державні кошти

У 2026 році з державного бюджету виділили близько 2 мільярдів гривень на розвиток розподіленої генерації в українських містах та селах. Ці гроші підуть не на купівлю нових генераторів, а на монтаж, будівельні роботи та підключення вже наявних енергоустановок, про що повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Завдяки цьому рішенню громади зможуть швидше запустити власні мініелектростанції. Для звичайних українців це означає більшу стабільність: критична інфраструктура, котельні та водоканали працюватимуть навіть під час жорстких атак на великі енергооб'єкти, що безпосередньо вплине на наявність тепла та води в оселях.

Які нові інструменти запрацюють для місцевої влади

Вже з наступного року підтримка значно розшириться завдяки міжнародним партнерам. В Україну вже завезли газотурбінне обладнання загальною потужністю понад 500 МВт, яке чекає на встановлення.

У межах наших домовленостей із керівником ПРООН Александером Де Кроо з наступного року діятиме інструмент ПРООН Ukrainian Energy Installation Facility,

– зазначив міністр.

Цей механізм максимально спростить бюрократію для місцевих чиновників: від проєктування об'єктів до їх подальшого сервісного обслуговування.

Як змінилися правила на ринку електроенергії

Щоб стимулювати виробництво струму на місцях, Кабмін спільно з НКРЕКП запровадили додаткову послугу – "резерв заміщення". Це пряма фінансова вигода для тих, хто генерує енергію в громадах.

Важливо! Механізм працює просто: власник установки отримує ринкову ціну за продану електроенергію, а якщо в пікові години собівартість виробництва зростає, держава компенсує цю різницю. Це робить запуск нових потужностей економічно вигідним, а не збитковим для місцевих бюджетів, що гарантує безперебійну роботу станцій.

Потреба у власній генерації на місцях стала критичною через цілеспрямоване знищення ворогом великих ТЕС та ГЕС. Раніше уряд вже доручав прискорити запуск нових потужностей, зокрема на Київщині, де наявного обсягу енергії катастрофічно не вистачало для забезпечення стійкості столичного енерговузла. Створення мережі дрібних електростанцій, які неможливо знищити одним ракетним ударом, є головним захистом української енергосистеми від тотальних блекаутів та запорукою виживання економіки в умовах війни.