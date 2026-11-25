Что произошло и куда будут направлены государственные средства

Из государственного бюджета выделили около 2 миллиардов гривен на развитие распределенной генерации в украинских городах и селах. Эти деньги пойдут не на покупку новых генераторов, а на монтаж, строительные работы и подключение уже имеющихся энергоустановок, что сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

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Благодаря этому решению общины смогут быстрее запустить собственные мини-электростанции. Для обычных украинцев это означает большую стабильность: критически важная инфраструктура, котельные и водоканалы будут работать даже во время массированных атак на большие энергообъекты, что напрямую повлияет на наличие тепла и воды в домах.

Какие новые инструменты заработают для местных властей

Уже со следующего года поддержка значительно расширится благодаря международным партнерам. В Украину уже завезли газотурбинное оборудование общей мощностью более 500 МВт, которое ожидает установки.

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В рамках наших договоренностей с руководителем ПРООН Александером Де Кроо со следующего года начнет действовать инструмент ПРООН Ukrainian Energy Installation Facility– отметил министр.

Этот механизм максимально упростит бюрократические процедуры для местных чиновников: от проектирования объектов до их дальнейшего технического обслуживания.

Как изменились правила на рынке электроэнергии

Чтобы стимулировать производство электроэнергии на местах, Кабмин совместно с НКРЭКП ввели дополнительную услугу – "резерв замещения". Это прямая финансовая выгода для тех, кто генерирует энергию в общинах.

Важно! Механизм работает просто: владелец установки получает рыночную цену за проданную электроэнергию, а если в пиковые часы себестоимость производства возрастает, государство компенсирует эту разницу. Это делает запуск новых мощностей экономически выгодным, а не убыточным для местных бюджетов, что гарантирует бесперебойную работу станций.

Потребность в собственной генерации на местах стала критической из-за целенаправленного уничтожения врагом больших ТЭС и ГЭС. Ранее правительство уже поручило ускорить запуск новых мощностей, в частности в Киевской области, где имеющегося объема энергии катастрофически не хватало для обеспечения устойчивости столичного энергоузла. Создание сети мелких электростанций, которые невозможно уничтожить одним ракетным ударом, является главной защитой украинской энергосистемы от тотальных отключений и залогом выживания экономики в условиях войны.