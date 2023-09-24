Як самостійно розрахувати розмір своєї пенсії

Для розрахунку пенсійних виплат ви можете звернутися у ПФУ або ж зробити це самостійно за допомогою спеціальної формули. Як це зробити буквально за декілька хвилин, читайте далі.

Формула розрахунку розміру пенсії

Для розрахунку пенсії використовується декілька важливих показників. Йдеться про страховий стаж, індивідуальний зарплатний коефіцієнт і розмір попередньої заробітної плати.

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Як працює формула розрахунку пенсії

Між собою множаться декілька показників:

середня зарплата момент, коли нараховується пенсія;

зарплатний коефіцієнт – розраховується індивідуально;

коефіцієнт страхового стажу, розраховується він так: кількість стажу роботи помножити на значення оцінки одного року страхового стажу, потім цю суму потрібно поділити на 12.

Пенсії в Україні зараз

Станом на зараз, один рік стажу рівний 1 додатковому відсотку до пенсії. А от особистий коефіцієнт зарплатний може підвищити суму у 3 – 5 разів.

У ПФУ заявили, що 0,6% громадян отримують в середньому 1 227,80 гривень. А от виплати понад 10 000 гривень мають всього 10,4% осіб.

Найбільше – 29,5% українців отримують виплати у розмірі від 2 001 до 3 000 гривень. Які пенсії отримують інші: