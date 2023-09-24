Формула расчета размера пенсии

Для расчета пенсии используется несколько важных показателей. Речь идет о страховом стаже, индивидуальном зарплатном коэффициенте и размере предыдущей заработной платы.

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Как работает формула расчета пенсии

Между собой умножаются несколько показателей:

  • средняя зарплата на момент, когда начисляется пенсия;
  • зарплатный коэффициент – рассчитывается индивидуально;
  • коэффициент страхового стажа рассчитывается следующим образом: количество стажа работы умножить на значение оценки одного года страхового стажа, затем эту сумму нужно разделить на 12.

Пенсии в Украине сейчас

В ПФУ заявили, что 0,6% граждан получают в среднем 1 227,80 гривны. А вот выплаты более 10 000 гривен имеют всего 10,4%.

Больше всего – 29,5% украинцев – получают выплаты в размере от 2 001 до 3 000 гривен. Какие пенсии получают другие:

  • от 3 001 до 4 000 гривен у 21,3% человек;
  • от 4 001 до 5 000 гривен – 15%;
  • от 5 001 до 10 000 гривен – 23,2%.