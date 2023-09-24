Формула расчета размера пенсии
Для расчета пенсии используется несколько важных показателей. Речь идет о страховом стаже, индивидуальном зарплатном коэффициенте и размере предыдущей заработной платы.
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Как работает формула расчета пенсии
Между собой умножаются несколько показателей:
- средняя зарплата на момент, когда начисляется пенсия;
- зарплатный коэффициент – рассчитывается индивидуально;
- коэффициент страхового стажа рассчитывается следующим образом: количество стажа работы умножить на значение оценки одного года страхового стажа, затем эту сумму нужно разделить на 12.
Пенсии в Украине сейчас
В ПФУ заявили, что 0,6% граждан получают в среднем 1 227,80 гривны. А вот выплаты более 10 000 гривен имеют всего 10,4%.
Больше всего – 29,5% украинцев – получают выплаты в размере от 2 001 до 3 000 гривен. Какие пенсии получают другие:
- от 3 001 до 4 000 гривен у 21,3% человек;
- от 4 001 до 5 000 гривен – 15%;
- от 5 001 до 10 000 гривен – 23,2%.