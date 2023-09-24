Формула розрахунку розміру пенсії
Для розрахунку пенсії використовується декілька важливих показників. Йдеться про страховий стаж, індивідуальний зарплатний коефіцієнт і розмір попередньої заробітної плати.
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Як працює формула розрахунку пенсії
Між собою множаться декілька показників:
- середня зарплата момент, коли нараховується пенсія;
- зарплатний коефіцієнт – розраховується індивідуально;
- коефіцієнт страхового стажу, розраховується він так: кількість стажу роботи помножити на значення оцінки одного року страхового стажу, потім цю суму потрібно поділити на 12.
Пенсії в Україні зараз
У ПФУ заявили, що 0,6% громадян отримують в середньому 1 227,80 гривень. А от виплати понад 10 000 гривень мають всього 10,4% осіб.
Найбільше – 29,5% українців отримують виплати у розмірі від 2 001 до 3 000 гривень. Які пенсії отримують інші:
- від 3 001 до 4 000 гривень мають 21,3% осіб;
- від 4 001 до 5 000 гривень – 15%;
- від 5 001 до 10 000 гривень – 23,2%.