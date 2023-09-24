Формула розрахунку розміру пенсії

Для розрахунку пенсії використовується декілька важливих показників. Йдеться про страховий стаж, індивідуальний зарплатний коефіцієнт і розмір попередньої заробітної плати.

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Як працює формула розрахунку пенсії

Між собою множаться декілька показників:

середня зарплата момент, коли нараховується пенсія;

зарплатний коефіцієнт – розраховується індивідуально;

коефіцієнт страхового стажу, розраховується він так: кількість стажу роботи помножити на значення оцінки одного року страхового стажу, потім цю суму потрібно поділити на 12.

Зверніть увагу! Станом на зараз, один рік стажу рівний 1 додатковому відсотку до пенсії. А от особистий коефіцієнт зарплатний може підвищити суму у 3 – 5 разів.

Пенсії в Україні зараз

У ПФУ заявили, що 0,6% громадян отримують в середньому 1 227,80 гривень. А от виплати понад 10 000 гривень мають всього 10,4% осіб.

Найбільше – 29,5% українців отримують виплати у розмірі від 2 001 до 3 000 гривень. Які пенсії отримують інші: