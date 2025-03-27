Яким буде розмір пенсії при зарплаті 15 000 гривень

Рівень середньої зарплати та суми податків постійно змінюються. Якщо у 2025 році ваша офіційна зарплата складатиме 15 000 гривень, то за спеціальною формулою можна вирахувати майбутню пенсію.

Як визначається розмір пенсії

Розмір пенсійної виплати визначається трьома основними чинниками: рівнем середньої заробітної плати в країні, індивідуальним коефіцієнтом заробітку та тривалістю страхового стажу, передає 24 Канал.

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Якщо ваш офіційний дохід складає 15 000 гривень, майбутню пенсію можна приблизно розрахувати за формулою, встановленою ПФУ.

Пенсія визначається за такою формулою:

П = Зп × Ікз × Кс, де:

П – розмір пенсії;

Зп – середня заробітна плата в країні за три роки перед виходом на пенсію;

Ікз – коефіцієнт заробітної плати (співвідношення вашої зарплати до середньої по країні);

Кс – коефіцієнт страхового стажу (кількість років стажу × 1%).

За прогнозами, у 2025 році середня заробітна плата, що враховується для розрахунку пенсії, може становити близько 15 000 гривень.

Якою буде пенсія при зарплаті 15 000 гривень

Розглянемо, як визначається пенсійна виплата, якщо ваша офіційна зарплата — 15 000 гривень, а страховий стаж становить 30 років.

Коефіцієнт заробітної плати (Ікз)

Якщо ваша зарплата відповідає середньому рівню по країні (15 000 гривень), коефіцієнт дорівнює 1,0.

Коефіцієнт страхового стажу (Кс)

Для 30 років стажу: 30 × 1% = 0,30.

Розрахунок пенсії

Використовуючи формулу:

П = 15 000 × 1,0 × 0,30 = 4 500 гривень.

Отже, при зарплаті 15 000 гривень і 30 роках страхового стажу, орієнтовний розмір пенсії у 2025 році складе 4 500 гривень.

Як на пенсію впливає страховий стаж

Розмір пенсії значною мірою залежить від кількості років страхового стажу. Чим він більший, тим вища виплата:

При 35 роках стажу:

15 000 × 1,0 × 0,35 = 5 250 гривень

При 30 роках стажу:

15 000 × 1,0 × 0,30 = 4 500 гривень

При 25 роках стажу:

15 000 × 1,0 × 0,25 = 3 750 гривень

Зауважте! Пенсійна виплата не може бути нижчою за встановлений мінімум. У 2025 році він залежатиме від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який, за прогнозами, з грудня складе 3 000 гривень.