Чи враховують перекази з карти на карту при розрахунку субсидії

Субсидія – це допомога, що надається громадянам, які не мають змоги самостійно оплачувати комуналку. Розраховується ця допомога індивідуально.

Які перекази з карти на карту враховуються при визначенні субсидії?

При визначенні субсидії беруться до уваги доходи усіх членів домогосподарства, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Враховуються доходи різного типу. У тому числі:

заробітна плата;

пенсія;

допомога по безробіттю;

дивіденди від цінних паперів і так далі.

Перекази, особливо ті, які здійснюються з-за кордону, можуть бути розцінені як дохід. Відповідно, через це вони враховуються при розрахунках, а отже субсидія буде меншою чи взагалі не надаватиметься.

Чи можна отримати субсидію влітку?

Субсидію можна отримати і влітку. До 30 вересня триває неопалювальний сезон, відповідно, розмір допомоги буде зменшеним. Зазначимо, що в цей період субсидія може бути і нульова.

Під час опалювального сезону буде здійснено перерахунок вказаної допомоги. Завдяки цьому, субсидія збільшиться.

Нагадаємо! Заяву на субсидію можна подати онлайн через вебпортал ПФУ.