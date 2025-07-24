Чи враховують перекази з карти на карту при розрахунку субсидії
- Перекази з-за кордону можуть враховуватись як дохід при розрахунку субсидії, що може зменшити або виключити її надання.
- Субсидія може бути нульовою влітку.
Субсидія – це допомога, що надається громадянам, які не мають змоги самостійно оплачувати комуналку. Розраховується ця допомога індивідуально.
Які перекази з карти на карту враховуються при визначенні субсидії?
При визначенні субсидії беруться до уваги доходи усіх членів домогосподарства, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Враховуються доходи різного типу. У тому числі:
- заробітна плата;
- пенсія;
- допомога по безробіттю;
- дивіденди від цінних паперів і так далі.
Перекази, особливо ті, які здійснюються з-за кордону, можуть бути розцінені як дохід. Відповідно, через це вони враховуються при розрахунках, а отже субсидія буде меншою чи взагалі не надаватиметься.
Чи можна отримати субсидію влітку?
Субсидію можна отримати і влітку. До 30 вересня триває неопалювальний сезон, відповідно, розмір допомоги буде зменшеним. Зазначимо, що в цей період субсидія може бути і нульова.
Під час опалювального сезону буде здійснено перерахунок вказаної допомоги. Завдяки цьому, субсидія збільшиться.
Нагадаємо! Заяву на субсидію можна подати онлайн через вебпортал ПФУ.