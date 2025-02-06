Витрати бюджету України зростають швидше за надходження

У січні 2025 року доходи державного бюджету України склали 282,8 мільярда гривень, що на 83,4% та 10,5% більше порівняно з минулим роком. Проте, витрати зросли ще більше.

Які зросли видатки держбюджету

Водночас згідно з оперативними даними Державної казначейської служби, касові видатки державного бюджету збільшилися суттєвіше – на 108,4%, до 352,9 мільярда гривень. Зокрема, за загальним фондом – на 42,7% – до 213,3 мільярда гривень, передає 24 Канал із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Також стало відомо, як саме змінились надходження до бюджету порівняно з січнем 2024 року:

У січні цього року податок на додану вартість (ПДВ) з вироблених в Україні товарів приніс до бюджету 37,5 мільярда гривень, що більше порівняно з 35,1 мільярда гривень торік. Водночас відшкодування ПДВ зросло до 15,5 мільярда гривень порівняно з 9,8 мільярда гривень торік.

з вироблених в Україні товарів приніс до бюджету 37,5 мільярда гривень, що більше порівняно з 35,1 мільярда гривень торік. Водночас відшкодування ПДВ зросло до 15,5 мільярда гривень порівняно з 9,8 мільярда гривень торік. Імпортний ПДВ додав бюджету 36,6 мільярда гривень (37 мільярдів гривень торік).

додав бюджету 36,6 мільярда гривень (37 мільярдів гривень торік). Податок на прибуток підприємств склав 2,3 мільярда гривень (порівняно з 2 мільярдами гривень торік).

склав 2,3 мільярда гривень (порівняно з 2 мільярдами гривень торік). Податок на доходи фізичних осіб і військовий збір принесли 24,1 мільярда гривень (13 мільярдів гривень торік).

і військовий збір принесли 24,1 мільярда гривень (13 мільярдів гривень торік). Рентна плата за користування надрами склала 2 мільярди гривень (3 мільярди гривень торік);

склала 2 мільярди гривень (3 мільярди гривень торік); Акцизний податок – 15,9 мільярда гривень (12,2 мільярда гривень торік);

– 15,9 мільярда гривень (12,2 мільярда гривень торік); А ввізне і вивізне мито – 4,2 мільярда гривень (у січні 2024 року – 4,6 мільярда гривень).

Разом з цим, державна податкова служба перевиконала місячний план доходів на 14,8%, що становить 9,8 мільярда гривень, тоді як Державна митна служба перевиконала план на 0,8%, що дорівнює 0,4 мільярда гривень

Нагадаємо! Бюджет України на 2025 рік затверджено з доходами в розмірі 2 трильйони 327,1 мільярда гривень, а видатками на рівні 3 трильйони 929,1 мільярда гривень.