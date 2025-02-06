Витрати бюджету України зростають швидше за надходження
- Доходи держбюджету України у січні 2025 року зросли на 83,4% до 282,8 мільярда гривень, а витрати збільшилися на 108,4% до 352,9 мільярда гривень.
- Податкова служба перевиконала план доходів на 14,8%, митна служба — на 0,8%.
У січні 2025 року доходи державного бюджету України склали 282,8 мільярда гривень, що на 83,4% та 10,5% більше порівняно з минулим роком. Проте, витрати зросли ще більше.
Які зросли видатки держбюджету
Водночас згідно з оперативними даними Державної казначейської служби, касові видатки державного бюджету збільшилися суттєвіше – на 108,4%, до 352,9 мільярда гривень. Зокрема, за загальним фондом – на 42,7% – до 213,3 мільярда гривень, передає 24 Канал із посиланням на Інтерфакс-Україна.
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Також стало відомо, як саме змінились надходження до бюджету порівняно з січнем 2024 року:
- У січні цього року податок на додану вартість (ПДВ) з вироблених в Україні товарів приніс до бюджету 37,5 мільярда гривень, що більше порівняно з 35,1 мільярда гривень торік. Водночас відшкодування ПДВ зросло до 15,5 мільярда гривень порівняно з 9,8 мільярда гривень торік.
- Імпортний ПДВ додав бюджету 36,6 мільярда гривень (37 мільярдів гривень торік).
- Податок на прибуток підприємств склав 2,3 мільярда гривень (порівняно з 2 мільярдами гривень торік).
- Податок на доходи фізичних осіб і військовий збір принесли 24,1 мільярда гривень (13 мільярдів гривень торік).
- Рентна плата за користування надрами склала 2 мільярди гривень (3 мільярди гривень торік);
- Акцизний податок – 15,9 мільярда гривень (12,2 мільярда гривень торік);
- А ввізне і вивізне мито – 4,2 мільярда гривень (у січні 2024 року – 4,6 мільярда гривень).
Разом з цим, державна податкова служба перевиконала місячний план доходів на 14,8%, що становить 9,8 мільярда гривень, тоді як Державна митна служба перевиконала план на 0,8%, що дорівнює 0,4 мільярда гривень
Нагадаємо! Бюджет України на 2025 рік затверджено з доходами в розмірі 2 трильйони 327,1 мільярда гривень, а видатками на рівні 3 трильйони 929,1 мільярда гривень.