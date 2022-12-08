Розрив між готівковим та офіційним курсом зменшився, – НБУ

Спред між фіксованим курсом НБУ у 36,6 гривні та готівковим зменшився. Про це розповів очільник регулятора Андрій Пишний.

Курс долара до гривні

У Нацбанку підкреслили, що завдяки заходам регулювання валютного ринку та запровадженню нових інструментів для захисту заощаджень спред між готівковим та офіційним курсом гривні суттєво зменшився.

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Андрій Пишний Голова Національного банку України Разом із чітким дотриманням НБУ та уряду спільного плану з обмеження емісійного фінансування дефіциту бюджету це сприяло послабленню тиску на валютному ринку та зменшенню чистого продажу валюти Національним банком.

Завдяки надходженню значної фінансової допомоги зросли міжнародні резерви, що посилює спроможність НБУ і надалі забезпечувати курсову стабільність.

Поступове посилення монетарних умов після червневого підвищення облікової ставки до 25% та фіксація офіційного курсу гривні відіграють вагому роль для стабілізації інфляційних очікувань.

До слова, на думку банкірів, причин для перегляду офіційного курсу НБУ, на думку експертів, наразі теж немає. За словами Івана Світека, зниження чи підвищення офіційного курсу мало що вирішує, а реальну вартість валюти може визначити тільки відкритий ринок.

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Ситуація на готівковому ринку

Банкірка Анна Золотько прогнозує, що протягом цього тижня поступово збільшуватиметься попиту на іноземну валюту на готівковому ринку, а курс зростатиме помірно. Тож на думку Золотько, курс долара при цьому знаходитиметься в діапазоні 40–40,80 гривні за долар.