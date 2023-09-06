Вам можуть відключити газ: кому потрібно терміново подати заяву про приєднання до газмережі

Деякі споживачі мають терміново скласти заяву для отримання послуг газмережі, інакше їм більше не постачатимуть газ. Йдеться про жителів Київщини, Львівщини та Житомирщини.

Кому потрібно написати заяву

Компанія "Нафтогаз" отримала статус національного оператора. З 1 вересня 2023 року цей постачальник почав обслуговувати нові регіони.

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Відтепер "Нафтогаз" надає послуги у таких областях:

Львівська;

Житомирська;

Київська.

Тобто аби вам продовжували постачати газ, необхідно подати заяву про приєднання до нової газмережі. Зразок заповнення додається до платіжки, яка незабаром надійде.

Отже, якщо раніше вам надавали послуги: АТ "Львівгаз", АТ "Житомиргаз", АТ "Київоблгаз", з 1 вересня вас автоматично перевели до нового регулятора. Відтепер, за використання газу ви платитимете компанії "Нафтогаз", а за розподіл до Газмереж.

Як заповнити заяву

Насправді процес заповнення триває буквально декілька хвилин. Дотримуйтесь інструкції: