Кому потрібно написати заяву

Компанія "Нафтогаз" набула статусу національного оператора. З 1 вересня 2023 року цей постачальник почав обслуговувати нові регіони.

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Тепер "Нафтогаз" надає послуги у таких областях:

  • Львівська;
  • Житомирська;
  • Київська.

То есть, чтобы вам продолжали поставлять газ, необходимо подать заявление о присоединении к новой газсети. Образец заполнения прилагается к платежке, которая в скором времени поступит.

Итак, если раньше вам предоставляли услуги: АО "Львовгаз", АО "Житомиргаз", АО "Киевоблгаз", с 1 сентября вас автоматически перевели к новому регулятору. Теперь, за использование газа вы будете платить компании "Нафтогаз", а за распределение в Газсети.

Как заполнить заявление

На самом деле, процесс заполнения длится буквально несколько минут. Следуйте инструкциям:

  • На внутренней стороне платежки найдите заявление.
  • Внесите данные в специально указанные поля.
    • Если данные совпадают, поставьте галочку возле "Подтвердить".
    • Якщо дані не збігаються, поставте виправлення у спеціально відведені поля та позначте "Підтвердити".
  • Поставте підпис та дату заповнення.
  • Відокремте заяву від рахунку та надішліть його поштою, залиште у спеціальній скриньці в Центрі обслуговування клієнтів, або передайте контролеру.