Кому потрібно написати заяву
Компанія "Нафтогаз" набула статусу національного оператора. З 1 вересня 2023 року цей постачальник почав обслуговувати нові регіони.
Читайте також Як виплати для ВПО впливають на надання субсидії
Тепер "Нафтогаз" надає послуги у таких областях:
- Львівська;
- Житомирська;
- Київська.
То есть, чтобы вам продолжали поставлять газ, необходимо подать заявление о присоединении к новой газсети. Образец заполнения прилагается к платежке, которая в скором времени поступит.
Итак, если раньше вам предоставляли услуги: АО "Львовгаз", АО "Житомиргаз", АО "Киевоблгаз", с 1 сентября вас автоматически перевели к новому регулятору. Теперь, за использование газа вы будете платить компании "Нафтогаз", а за распределение в Газсети.
Как заполнить заявление
На самом деле, процесс заполнения длится буквально несколько минут. Следуйте инструкциям:
- На внутренней стороне платежки найдите заявление.
- Внесите данные в специально указанные поля.
- Если данные совпадают, поставьте галочку возле "Подтвердить".
- Якщо дані не збігаються, поставте виправлення у спеціально відведені поля та позначте "Підтвердити".
- Поставте підпис та дату заповнення.
- Відокремте заяву від рахунку та надішліть його поштою, залиште у спеціальній скриньці в Центрі обслуговування клієнтів, або передайте контролеру.