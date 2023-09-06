Кому потрібно написати заяву
Компанія "Нафтогаз" отримала статус національного оператора. З 1 вересня 2023 року цей постачальник почав обслуговувати нові регіони.
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Відтепер "Нафтогаз" надає послуги у таких областях:
- Львівська;
- Житомирська;
- Київська.
Тобто аби вам продовжували постачати газ, необхідно подати заяву про приєднання до нової газмережі. Зразок заповнення додається до платіжки, яка незабаром надійде.
Отже, якщо раніше вам надавали послуги: АТ "Львівгаз", АТ "Житомиргаз", АТ "Київоблгаз", з 1 вересня вас автоматично перевели до нового регулятора. Відтепер, за використання газу ви платитимете компанії "Нафтогаз", а за розподіл до Газмереж.
Як заповнити заяву
Насправді процес заповнення триває буквально декілька хвилин. Дотримуйтесь інструкції:
- На внутрішній стороні платіжки знайдіть заяву.
- Внесіть свої дані у спеціально вказані поля.
- Якщо дані збігаються, поставте галочку біля "Підтвердити".
- Якщо дані не збігаються, поставте виправлення у спеціально відведені поля і тоді відмітьте позначку "Підтвердити"
- Поставте підпис та дату заповнення.
- Відділіть заяву від рахунку та надішліть її поштою, залиште у спеціальній скриньці в Центрі обслуговуванні клієнтів. або передайте контролеру.