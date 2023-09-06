Кому потрібно написати заяву

Компанія "Нафтогаз" отримала статус національного оператора. З 1 вересня 2023 року цей постачальник почав обслуговувати нові регіони.

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Відтепер "Нафтогаз" надає послуги у таких областях:

Львівська;

Житомирська;

Київська.

Тобто аби вам продовжували постачати газ, необхідно подати заяву про приєднання до нової газмережі. Зразок заповнення додається до платіжки, яка незабаром надійде.

Отже, якщо раніше вам надавали послуги: АТ "Львівгаз", АТ "Житомиргаз", АТ "Київоблгаз", з 1 вересня вас автоматично перевели до нового регулятора. Відтепер, за використання газу ви платитимете компанії "Нафтогаз", а за розподіл до Газмереж.

Як заповнити заяву

Насправді процес заповнення триває буквально декілька хвилин. Дотримуйтесь інструкції: