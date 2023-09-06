Кому потрібно написати заяву

Компанія "Нафтогаз" отримала статус національного оператора. З 1 вересня 2023 року цей постачальник почав обслуговувати нові регіони.

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Відтепер "Нафтогаз" надає послуги у таких областях:

  • Львівська;
  • Житомирська;
  • Київська.

Тобто аби вам продовжували постачати газ, необхідно подати заяву про приєднання до нової газмережі. Зразок заповнення додається до платіжки, яка незабаром надійде.

Отже, якщо раніше вам надавали послуги: АТ "Львівгаз", АТ "Житомиргаз", АТ "Київоблгаз", з 1 вересня вас автоматично перевели до нового регулятора. Відтепер, за використання газу ви платитимете компанії "Нафтогаз", а за розподіл до Газмереж.

Як заповнити заяву

Насправді процес заповнення триває буквально декілька хвилин. Дотримуйтесь інструкції:

  • На внутрішній стороні платіжки знайдіть заяву.
  • Внесіть свої дані у спеціально вказані поля.
    • Якщо дані збігаються, поставте галочку біля "Підтвердити".
    • Якщо дані не збігаються, поставте виправлення у спеціально відведені поля і тоді відмітьте позначку "Підтвердити"
  • Поставте підпис та дату заповнення.
  • Відділіть заяву від рахунку та надішліть її поштою, залиште у спеціальній скриньці в Центрі обслуговуванні клієнтів. або передайте контролеру.