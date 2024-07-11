Росіяни оголосили в розшук співзасновника "ПриватБанку"

Росіяни оголосили про розшук Геннадія Боголюбова. Його звинувачують у кримінальному правопорушенні.

Що відомо про цю справу

Геннадій Боголюбов вважався одним з найбагатших українців, відповідно до рейтингу Forbes. Станом на 2021 рік його статки складали орієнтовно 1,7 мільярда доларів.

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Основним проєктом Боголюбова був "Приватбанк". Однак, після націоналізації цієї фінансової установи справи бізнесмена погіршали через підозру у фінансових махінаціях.

У кінці червня Боголюбов покинув Україну, використовуючи підробні документи. За це Державне бюро розслідувань оголосило йому підозру.

Як повідомляють російські ЗМІ, росіяни підозрюють Боголюбова у скоєнні кримінального правопорушення. Проте, якого саме вони не уточнюють.