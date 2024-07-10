За інформацією джерел видання в правоохоронних органах, наприкінці червня цього року Боголюбов несподівано для правоохоронців опинився чи то в столиці Австрії Відні, чи то в Лондоні. На момент перетину українського кордону не було жодних законних підстав для обмежень його пересування.

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Що відомо про виїзд Боголюбова за кордон

Історія виїзду Боголюбова за кордон починається 23 червня на Центральному залізничному вокзалі в Києві. Олігарх прибув на вокзал разом із дружиною на її авто, що вже було дивно, адже раніше він пересувався на броньованому автомобілі у супроводі джипа охорони.

Боголюбов із дружиною їдуть на вокзал / Фото УП

Відомо, що Боголюбов сів у 13 вагон потягу "Київ – Хелм", який прямує до Польщі. За версією офіційного слідства, прикордонник Володимир Макаренко допоміг олігарху виїхати з країни за паспортом іншої особи, мешканця Волинської області Миколи Сюмака, який втратив свій паспорт навесні 2022 року.

Макаренко нібито надав вказівку інспектору Ользі Бугайчук не заходити до купе Боголюбова, а сам передав їй паспортні документи, серед яких був втрачений паспорт Сюмака. Інспектор перевірила паспорт і не виявила підстав для обмеження виїзду. Макаренко повернув документ Боголюбову, і олігарх безперешкодно перетнув кордон.

Перша сторінка підозри прикордоннику Володимиру Макаренку / Фото УП

Наразі, за інформацією джерел видання, Макаренко перебуває в СІЗО з підозрою, а Боголюбов – між Лондоном та Віднем, з підозрою в незаконному перетині кордону.

Яка позиція Боголюбова

Після того, як історія про незаконний перетин кордону Боголюбова набрала розголосу, олігарх виступив із своєю позицією.

Правила перетину кордону в умовах воєнного стану дозволяють виїжджати чоловікам віком старше 60 років, а також тим, хто утримує троє і більше неповнолітніх дітей. Бізнесмен має всі законні підстави для перетину кордону: вік 62 роки, 7 дітей, 5 з яких – неповнолітні,

– мовиться в заяві пресслужби Боголюбова.

Однак, редакції видання від низки джерел серед правоохоронців і бізнесменів відомо, що в системі прикордонників щодо Боголюбова була позначка додаткової перевірки.

Хоч Боголюбов стверджує, що використав свій паспорт, але документ не був внесений у систему, що означає, що його не могли використовувати для перетину кордону.