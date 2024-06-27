Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Слідство.Інфо" Відомо, що Олексій Зеленський є керівником одного з управлінь Головного управління "Д" ДЗНД СБУ. Це управління спрямоване на протидію загрозам управлінню державою, зокрема на боротьбу з корупцією.

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Розслідування щодо полковника СБУ

Журналісти встановили, що у травні 2023 року тесть Зеленського придбав будинок у Конча-Заспі на 328,2 квадратних метра. Уже через пів року зареєстрували маєток на 396,8 квадратних метра.

Сам полковник СБУ розповів, що будинок придбав за 240 тисяч доларів. Його нібито купили за гроші тестя, дружини та кума, для того, щоб відремонтувати та продати. З кешу гуглу стало відомо, що його виставили на продаж за 1 мільйон доларів.

Будинок у Конча-Заспі, який належить тестю полковника / Слідство.Інфо

Зеленський стверджує, що наразі його родина живе в іншому будинку – також у Конча-Заспі. Згідно з документами, мати президента Володимира Зеленського у 2021 році придбала земельну ділянку, на якій стоїть недобудований будинок, за 25 тисяч доларів. Водночас експерти з нерухомості оцінили вартість нерухомості щонайменше в 170 тисяч доларів.

На початку цього року дружина посадовця придбала BMW X6 M 2023 року. У січні автівку на профільних сайтах продавали приблизно за 137 тисяч доларів. Також мати Зеленського стала власницею Lexus LX 600 2022 року випуску за майже 140 тисяч доларів.

BMW X6 M, що належить дружині полковника СБУ / Слідство.Інфо

У 2023 році полковник й собі придбав Mercedes-Benz S 500. Нині таке авто коштує від 120 тисяч доларів. Крім того, Зеленський та його мати у 2024-му купили два мотоцикли BMW, ринкова вартість яких становить близько 20 тисяч доларів.

Олексій Зеленський пояснив, що окрім нерухомості, його родина також займається і продажем авто. Розслідувачі справді знайшли приблизно 20 оголошень з номера посадовця. За словами полковника, частину авто вдалося придбати дешевше через пошкодження.

Голова правління ГО "Антикорупційний штаб"Сергій Миткалик каже, що зібрані журналістами факти та озвучена Зеленським позиція має ознаки бізнес-діяльності посадовця, яка заборонена законом.

Нещодавно журналісти опублікували розслідування про дівчину заступника генпрокурора Вербицького – Христину Ільницьку. Виявилося, що та володіє майном на десятки мільйонів гривень, зокрема віллою за 48 мільйонів гривень та Porsche за 4 мільйони. Проте її доходи не дозволяють мати таке майно.