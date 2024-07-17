Зловживання на оптовому енергоринку: НКРЕКП розпочала розслідування проти Молдовагазу

НКРЕКП почала розслідувати зловживання молдавсько-російського акціонерного товариства "Молдовагаз" на оптовому енергетичному ринку. Таке рішення було ухвалене на засіданні регулятора 17 липня, тобто сьогодні.

НКРЕКП почала розслідування проти Молдовагазу

ТОВ "Оператор ГТС України" офіційно звернулося до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з проханням розпочати розслідування.

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Попередні висновки показали, що Молдовагаз здійснював операції з оптовими енергетичними продуктами, а саме транспортування природного газу способом номінацій/реномінацій, у період з 1 квітня по 15 червня 2024 року, не бувши зареєстрованим як учасник оптового ринку електроенергії.

НКРЕКП оштрафувала НЕК "Укренерго" на 1,067 мільйона гривень за порушення ліцензійних умов.