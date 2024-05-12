Їх дуже багато: якими є можливості для розвитку української економіки

Розвиток української економіки, перш за все, пов'язаний із нарощенням військової потужності. Держава повинна створити максимально ліберальні умови для українського бізнесу.

Таку думку 24 Каналу висловив доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач, зауваживши, що інноваційні технології допомагають не лише ЗСУ, їх можна експортувати. Також важливим чинником є людський капітал.

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Як розвинути економіку України

За словами Длігача, саме розвиток оборонно-промислово комплексу та інновацій у цій сфері дадуть можливість прискорити економічне відновлення України. Радіоелектронні, безпілотні технології та використання штучного інтелекту – це не лише допомога ЗСУ, а й можливість експортування продукції військового призначення й посилення інших галузей.

Перший наш драйвер – це цифровізація та інновації в економіці. Другий – людський капітал,

– підкреслив доктор економічних наук.

Він пояснив, що людський капітал може стати можливістю для економічного зростання. Саме для цього потрібно зробити економічне бронювання ключового персоналу для бізнесу, перш за все, для інноваційних кадрів та тих, які потрібні для розвитку критичної промисловості.

Також Длігач наголосив, що потрібно розвивати модерну, зелену інфраструктуру. Фінансування міжнародних партнерів, хоч воно є мінімальним, піде на відновлення інфраструктури, зелену енергетику та металургію.

Можливостей економічного зростання в Україні багато. Потрібно, щоб держава не визначала, завдяки чому ми будемо зростати, а щоб вона створила максимально ліберальні умови для бізнесу, допомогла зі створенням інноваційного середовища з доступом до кредитних ресурсів і тоді бізнес сам зробить економічне зростання,

– прокоментував доктор економічних наук.

Проблеми українського бізнесу та як їх розв'язати

Зараз український бізнес створив 1500 нових оборонних підприємств, які виготовляють зброю, амуніцію і т.д.

Однак, за словами Длігача, є проблеми – нестача персоналу через міграцію та структурне безробіття, відсутність іноземних інвестицій, зростання експорту в обсязі, а не у гривнях. Для прикладу, впав експорт ІТ-продукції. Хоча є й позитивне явище – зростає експорт продуктів, а не сервісів.

Не слід вважати, що у нас все погано, але є багато чого, що потрібно змінити, для прикладу, зменшити тиск силовиків на бізнес, лібералізувати часткову економіку, дати доступ до державного фінансування бізнесу, дати гарантовані державні закупівлі для продукції військового призначення,

– зазначив доктор економічних наук.

Розподіл фінансів під час війни

За словами Длігача, для багатьох міжнародних партнерів Україна проходить складний економічний період через війну досить успішно. Якби не війна, Україна мала б можливість фінансувати державний бюджет самостійно. Однак зараз всі податки та те, що може заробити держава, фінансують обороноздатність нашої країни, закупівлю зброї та виплати українським військовим.

Все, що стосується соціальної сфери – це допомога наших міжнародних партнерів. Ця допомога перебуває на достатньому рівні,

– зауважив доктор економічних наук.

Попри це немає гарантій, що у 2025 році партнери профінансують всі необхідні витрати України.

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