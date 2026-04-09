Дополнительные 1 500 гривен для пенсионеров и не только в апреле: кто реально получит выплаты

С 1 апреля правительство Украины ввело дополнительную выплату в 1 500 гривен для пенсионеров и других категорий. Такая программа направлена на тех, кто из-за низких доходов больше всего почувствовал влияние роста цен на топливо и продукты.

Несмотря на это, эксперты отмечают, что такая выплата хоть и станет существенной поддержкой на повседневные нужды, но не решает системных проблем. Кроме того, есть вопросы и по существенному дефициту госбюджета, откуда и будет финансироваться выплата.

24 Канал узнал, кто может получить выплату в 1 500 гривен, как будет финансироваться программа, сколько средств будет потрачено и что реально можно будет купить на эти деньги в супермаркете.

Что известно об апрельских выплатах в 1 500 гривен и кто именно их получит?

По словам премьер-министра Украины, программа рассчитана прежде всего для того, чтобы поддержать тех, кто учитывая уровень доходов испытывает влияние роста мировых цен на топливо, что влияет непосредственно и на стоимость продуктов и других услуг.

Кроме того, обращаться в отделения Пенсионного фонда для получения этой выплаты не нужно, ведь ее будут начислять автоматически к пенсионной выплате. То есть получить средства можно будет на счета в банках или через Укрпочту.

В комментарии для 24 Канала эксперт по пенсионным вопросам Андрей Павловский объясняет, что важно указать, что это – только единовременное пособие. То есть в другие месяцы года пенсионеры не будут получать по 1 500 гривен дополнительно.

Андрей Павловский, Научная степень/должность Ее получат наиболее социально уязвимые слои населения, например, пенсионеры, которые имеют меньше средней пенсии, пенсионеры, которые имеют статус ВПО, также малообеспеченные и многодетные семьи, люди с инвалидностью и тому подобное. Зато рассчитывать на эту выплату не смогут граждане, находящиеся за рубежом, или граждане на оккупированных территориях и тому подобное.

Павловский объясняет, что решение о выплате для населения было принято в связи с резким повышением цен.

Дело в том, что рост цен на топливо приводит к росту цен, в первую очередь, на транспортные услуги. А транспортные услуги заложены в цену любого товара,

– добавляет эксперт.

Также важно не путать начисление этих дополнительных единовременных выплат с другими начислениями. Например, пенсионеры, которые продолжают работать после выхода на пенсию и имеют не менее 24 месяцев дополнительного стажа, в апреле, кроме 1 500 гривен от государства, могут получить еще и перерасчет пенсии.

Но сам размер такого перерасчета будет зависеть от причин, на основе которых его делают:

Первый вариант – если пенсионер получал невысокую зарплату, то перерасчет будет по стажу, а потому повышение незначительное.

Второй вариант – если у пенсионеров после выхода на пенсию был выше официальный доход, то пересчитают и стаж, и зарплату, соответственно повышение будет значительным.

Кто получит 1 500 гривен:

– пенсионеры, получающие пенсию по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца, за выслугу лет, но только если пенсия не больше, чем 25 595 гривен;

– ветераны войны и ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС (независимо от размера пенсии);

– внутренне перемещенные лица (ВПЛ),

– малообеспеченные семьи,

– люди без пенсии после 65 лет,

– люди с инвалидностью,

– семьи с детьми (многодетные, одинокие мамы и т.д.) и дети-сироты или под опекой.

Откуда средства на финансирование единовременной программы для пенсионеров?

На запрос 24 Канала в Пенсионном фонде Украины объяснили, откуда берутся средства на одноразовые доплаты, предусмотренные постановлением правительства №341 от 18 марта 2026 года.

В частности, доплаты к пенсиям финансируются из солидарной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования. В то же время единовременные выплаты к различным видам пособий покрываются из государственного бюджета – через программы Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Речь идет о средствах, предусмотренных на поддержку граждан в сложных жизненных обстоятельствах, а также на социальную защиту детей и семей,

– отмечается в Фонде.

Кроме того, в ПФУ уточнили, что для этих выплат не создавали отдельную бюджетную программу, то есть их финансируют в рамках уже действующих.

Павловский другими словами, но предположил то же самое, в частности, что средства для финансирования этой программы могли перераспределить из других соцпомощи. По его подсчетам, на выплату 1 500 гривен правительство может потратить до 15 миллиардов гривен.

Заметьте! По данным ПФУ, в Украине насчитывается около 10,17 миллионов пенсионеров. Если начислить единовременную доплату всем, на это понадобилось бы ориентировочно 15 миллиардов гривен. Впрочем, фактические расходы могут быть ниже. Дело в том, что в общее количество входят и пенсионеры с максимальными выплатами, которым такая доплата не предусмотрена.

Зато в разговоре с 24 Каналом пенсионный эксперт Сергей Коробкин заявляет, что несмотря на то, что именно идея финансовой поддержки выглядит положительно, она вызывает ряд вопросов относительно целесообразности в нынешних условиях.

Сергей Коробкин, эксперт по вопросам пенсионного обеспечения, бывший работник Пенсионного фонда Украины Дело в том, что госбюджет уже сталкивается с существенным дефицитом. В частности, нынешние расходы запланированы на уровне 4,7 триллиона, а доходы на уровне 2,9 триллиона гривен. Таким образом, официальный дефицит составляет почти 2 триллиона гривен.

Сейчас аналитики отмечают, что без внешней финансовой поддержки, в частности помощи МВФ и Европейского Союза, который обещал около 90 миллиардов евро, государство может столкнуться с риском нехватки средств для осуществления выплат уже в ближайшие месяцы.

Конечно, что бюджет Пенсионного фонда формируется отдельно, но он все равно где-то на треть дотируется из госбюджета. Это будет означать, что все равно не будет хватать средств, ведь в бюджете уже есть пробел. И на эту ситуацию можно смотреть с одного поля зрения, то есть целесообразно ли выплачивать эту единовременную выплату, – говорит Коробкин.

В то же время в, если взглянуть на ситуацию с другой стороны, то для тех пенсионеров, которые получают минимальную государственную помощь на сумму в 2 500 гривен, эти 1 500 гривен могут быть существенной помощью.

Напоминаем! В феврале 2026 года правительство утвердило бюджет ПФУ с общим объемом доходов и расходов на сумму в 1,26 триллиона гривен, передает Министерство соцполитики. Из этих средств 1 триллион гривен – финансирование пенсионных расходов, 63,8 миллиарда гривен – выплаты в случае временной потери трудоспособности или из-за несчастного случая на работе или профессионального заболевания, а 197,6 миллиарда гривен – выплат жилищных субсидий и льгот на оплату коммунальных услуг, покупку топлива и газа, а также других видов государственной соцпомощи.

Поможет ли компенсировать выплата рост цен?

Эксперт Коробкин обращает внимание на то, что с 1 марта в Украине уже провели индексацию пенсий на 12%, тогда как официальный уровень инфляции за прошлый год составил 8%. В то же время, по его словам, ключевой вопрос заключается в том, насколько эти данные отражают реальную ситуацию и действительно ли такое повышение способно компенсировать рост цен.

С другой стороны, видим, что единовременную выплату на сумму 1 500 гривен получат с 1 апреля и пенсионерам, которые имеют пенсию на уровне 20 тысяч гривен, и те, кто имеет, например, 3 тысячи гривен. Считаю, что если это адресная помощь уязвимым слоям, то, наверное, стоило как-то скорректировать эти суммы,

– говорит господин Сергей.

Он также отмечает, что сумма в 1 500 гривен вряд ли сможет компенсировать расходы, которые выросли из-за подорожания товаров и услуг. В частности, повышение цен на топливо уже вызывает цепную реакцию, влияя на стоимость продуктов питания и другие базовые потребности.

Как рассчитал 24 Канал, по средним ценам в украинских супермаркетах (данные "Минфин") можно купить на сумму в 1 500 гривен такой минимальный продуктовый набор:

Хлеб пшеничный "Царь Хлеб" – 49,50 гривны за 600 граммов, за 2 буханки – 99 гривен,

Десяток яиц куриных – ориентировочно 87 гривен,

Молоко Яготинское 2,6% – 54 гривны почти за 1 литр,

Масло Яготинское 73% – 116,40 гривны,

Сметана "Простонаше" 20% – почти 68 гривен за 340 грамм,

2 килограмма гречки – где-то 131,40 гривны,

2 килограмма макарон – где-то 60 гривен,

Масло рафинированное "Олейна" – 94,25 гривны за 950 миллилитров,

2 килограмма картофеля – ориентировочно 38 гривен,

килограмм свеклы – 9,50 гривны,

килограмм лука репчатого – до 9 гривен,

килограмм моркови – 12,6 гривны,

килограмм украинских яблок – 44,30 гривны,

килограмм бананов – 71,72 гривны,

килограмм куриного филе – 214,67 гривны,

пол кило вареной молочной колбасы – ориентировочно 180 гривен,

зато за почти 300 граммов твердого сыра 45% надо отдать где-то 198 гривен в среднем.

Хватит такой продуктовой корзины на 1 – 2 недели для одного человека, если не включать сладости и рыбу.

Справочно: осуществляется мониторинг средних цен на продукты питания в таких супермаркетах, как Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus, Varus.

Почему система выплат единовременных выплат не подходит Украине?

Пенсионный эксперт Андрей Павловский говорит, что Украина должна строить социальную систему так, чтобы единоразовых выплат для населения было меньше. Лучшим вариантом станет именно формирование системы комплексной помощи, то есть такая, которая является плановой и регулярной.

Например, в странах ЕС существует только адресная помощь, которая предусмотрена для людей, которые сталкиваются с определенными жизненными трудностями. И определенное время он получает такую помощь пока не решит ту или иную проблему. А в Украине довольно часто могут раздавать средства просто так, в частности так называемая "тысяча Зеленского", различные кэшбеки и т.д,

– говорит Павловский.

Одноразовую помощь люди получают и быстро тратят их на насущные потребности. Впрочем, ключевая проблема заключается в том, что финансовые трудности малообеспеченных слоев населения после этого никуда не исчезают и остаются актуальными.

По расчетам Минэкономики, сейчас минимальная пенсия в Украине втрое меньше фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. То есть минимальная пенсия должна по крайней мере составлять где-то 8 000 гривен. Впрочем, только средняя пенсия в начале года составила в Украине 6 500 гривен.

У нас получается, что средняя пенсия по стране меньше фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, заключает Павловский.