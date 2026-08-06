Зарплаты учителей и стипендии вырастут с 1 сентября: сколько доплатят

Кабмин заслушал доклад Министерства образования и науки о готовности учебных заведений к новому учебному году. По итогам заседания правительство поставило задачу до 1 сентября завершить всю необходимую подготовку, а также подтвердило ряд важных социальных изменений.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Какие изменения вступят в силу с 1 сентября?

Во время заседания правительства особое внимание уделили безопасности образовательного процесса. До начала учебного года продолжается строительство и обустройство укрытий, а также обеспечение общин новыми школьными автобусами, чтобы ученики могли безопасно добираться до учебных заведений.

Премьер подчеркнул, что именно безопасность детей и педагогов остается ключевой задачей государства.

Приоритет №1 – безопасность учеников и педагогов: продолжаем строительство укрытий и обеспечение общин школьными автобусами,

– сказал он.

Отдельно правительство обратило внимание на обеспечение учащихся учебной литературой. Несмотря на российские удары по типографиям и складским помещениям, власти уверяют, что все школьники получат необходимые учебники в полном объеме к началу учебного года.

Правительство также вводит сразу несколько социальных нововведений в сфере образования. Они коснутся педагогов, студентов и школьников по всей стране.

В частности, с 1 сентября:

заработная плата педагогов вырастет на 20%;

студенческие стипендии увеличатся вдвое;

более 3 миллионов школьников будут получать бесплатное питание.

По словам премьера, все вопросы, которые пока остаются нерешенными, должны быть окончательно урегулированы до начала нового учебного года.

Напомним, в школах Украины будут проводиться внеплановые проверки по обновленным правилам, утвержденным Министерством образования и науки. Государственная служба качества образования сможет инициировать проверку без предварительного уведомления учебного заведения в случае обращения граждан о нарушении их прав, необходимости проверить выполнение предыдущего распоряжения или по обращению образовательного омбудсмена.

Повторная проверка по тому же факту не допускается, а инспекторы имеют право изучать только те вопросы, которые послужили основанием для ее назначения. Для проведения проверки будет создаваться комиссия не менее чем из трех человек, в которую при необходимости могут привлекаться адвокаты или представители общественных организаций.

Перед началом проверки члены комиссии обязаны предоставить руководителю школы приказ о ее проведении, направление и документы, удостоверяющие личность, а при их отсутствии учебное заведение имеет право не допустить проверяющих. Максимальная продолжительность внеплановой проверки составит до 10 рабочих дней, а для школ, где работает не более 50 педагогов, – до 5 рабочих дней без возможности продления.

Если в ходе проверки будут выявлены нарушения, Государственная служба качества образования в течение пяти рабочих дней издаст распоряжение об их устранении, при этом руководитель учреждения будет иметь право подать возражение и обжаловать действия комиссии.