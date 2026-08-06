Зарплаты учителей и стипендии вырастут с 1 сентября: сколько доплатят
Кабмин заслушал доклад Министерства образования и науки о готовности учебных заведений к новому учебному году. По итогам заседания правительство поставило задачу до 1 сентября завершить всю необходимую подготовку, а также подтвердило ряд важных социальных изменений.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Какие изменения вступят в силу с 1 сентября?
Во время заседания правительства особое внимание уделили безопасности образовательного процесса. До начала учебного года продолжается строительство и обустройство укрытий, а также обеспечение общин новыми школьными автобусами, чтобы ученики могли безопасно добираться до учебных заведений.
Премьер подчеркнул, что именно безопасность детей и педагогов остается ключевой задачей государства.
Приоритет №1 – безопасность учеников и педагогов: продолжаем строительство укрытий и обеспечение общин школьными автобусами,
– сказал он.
Отдельно правительство обратило внимание на обеспечение учащихся учебной литературой. Несмотря на российские удары по типографиям и складским помещениям, власти уверяют, что все школьники получат необходимые учебники в полном объеме к началу учебного года.
Правительство также вводит сразу несколько социальных нововведений в сфере образования. Они коснутся педагогов, студентов и школьников по всей стране.
В частности, с 1 сентября:
- заработная плата педагогов вырастет на 20%;
- студенческие стипендии увеличатся вдвое;
- более 3 миллионов школьников будут получать бесплатное питание.
По словам премьера, все вопросы, которые пока остаются нерешенными, должны быть окончательно урегулированы до начала нового учебного года.
Напомним, в школах Украины будут проводиться внеплановые проверки по обновленным правилам, утвержденным Министерством образования и науки. Государственная служба качества образования сможет инициировать проверку без предварительного уведомления учебного заведения в случае обращения граждан о нарушении их прав, необходимости проверить выполнение предыдущего распоряжения или по обращению образовательного омбудсмена.
Повторная проверка по тому же факту не допускается, а инспекторы имеют право изучать только те вопросы, которые послужили основанием для ее назначения. Для проведения проверки будет создаваться комиссия не менее чем из трех человек, в которую при необходимости могут привлекаться адвокаты или представители общественных организаций.
Перед началом проверки члены комиссии обязаны предоставить руководителю школы приказ о ее проведении, направление и документы, удостоверяющие личность, а при их отсутствии учебное заведение имеет право не допустить проверяющих. Максимальная продолжительность внеплановой проверки составит до 10 рабочих дней, а для школ, где работает не более 50 педагогов, – до 5 рабочих дней без возможности продления.
Если в ходе проверки будут выявлены нарушения, Государственная служба качества образования в течение пяти рабочих дней издаст распоряжение об их устранении, при этом руководитель учреждения будет иметь право подать возражение и обжаловать действия комиссии.