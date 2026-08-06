Внеплановые проверки будет проводить Государственная служба качества образования Украины. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Что известно о проверках

Школы не будут получать предварительного уведомления о визите комиссии.

Проверку могут назначить в случае:

обращения физического лица о нарушении его прав или законных интересов;

необходимости проверить выполнение ранее изданного распоряжения об устранении нарушений;

обращения образовательного омбудсмена.

Повторная проверка по тому же факту не допускается. Инспекторы имеют право проверять только те вопросы, которые стали основанием для назначения внеплановой проверки.

Для проведения внеплановой проверки создается комиссия. Она должна состоять не менее чем из трех человек. Возглавляет ее сотрудник Государственной службы качества образования или ее территориального органа. В состав комиссии не могут входить лица, являющиеся близкими родственниками сотрудников школы или имеющие конфликт интересов. При необходимости к проверке могут привлекаться адвокаты или представители общественных объединений.

Когда школу могут не допустить к проверке

Перед началом проверки члены комиссии должны предоставить руководителю учреждения:

копию приказа о проведении проверки;

копию направления;

документы, удостоверяющие личность каждого члена комиссии.

Если проверку проводит территориальный орган ГСЯО, дополнительно необходимо предоставить копию согласования центрального органа. Отсутствие хотя бы одного из этих документов является законным основанием для недопуска комиссии к проведению проверки.

Какова продолжительность проверки

Максимальная продолжительность внеплановой проверки – до 10 рабочих дней для большинства школ, до 5 рабочих дней – если в школе работает не более 50 педагогов. Продлевать срок проведения проверки закон не разрешает.

Во время проведения проверки руководитель учебного заведения имеет право подавать возражения, подписать акт проверки с замечаниями, осуществлять фиксацию проверки и обжаловать действия проверяющих.

Если в ходе проверки выявлены нарушения, контролирующий орган в течение пяти рабочих дней издает распоряжение об их устранении.