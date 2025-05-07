В банках курсы падают, а в обменниках растут: что с ценами на валюты

Доллар в банках и на черном рынке потерял цену, однако в обменниках ситуация противоположная. Евро же существеннее всего подешевело в банках, а вот в обменниках показало небольшой спад стоимости.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 7 мая, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,12 гривны (-13 копеек против 6 мая) и продажа по 41,79 гривны (-11 копеек).

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Покупка евро проходит по 46,70 гривны (-30 копеек), продажа – по 47,40 гривны (-20 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,39 гривны (-4 копейки), а продать по 41,38 гривны (-4 копейки).

(-4 копейки), а продать (-4 копейки). Покупка евро по 47,11 гривны (+1 копейка), а продажа по 47,30 гривны (+1 копейка).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 41,10 гривны (+20 копеек), а продают по 41,60 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.

(+20 копеек), а продают (+9 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 46,57 гривны (-5 копеек), а продают по 47,41 гривне (-9 копеек).

Что прогнозируют для курса доллара

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, на этой неделе на наличном рынке курс доллара будет находиться на уровне 41,20 – 41,60 гривны за валюту.

В то же время Лесовой добавил, что роль НБУ на рынке будет сниженной из-за определенных обстоятельств.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка На этой неделе, по прогнозам, увеличится активность продавцов валюты из-за периода налоговых платежей.

Кроме того, разница между курсами межбанка и наличного курса будет почти нулевой.