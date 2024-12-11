Время покупать валюту: польский злотый начал дешеветь

Курс польского злотого в Украине после длительного роста медленно пошел вниз. Какой актуальный курс валюты и во сколько сегодня обойдутся 100 злотых, читайте дальше.

Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 11 декабря официальный курс злотого в Украине установлен на уровне 10,26 гривны (-3 копейки от 10 декабря), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Курс злотого в банках и обменниках.

Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,10 гривны (+10 копеек) и продажа – 10,40 гривны (+4 копейки).

В то же время обменники покупают злотые по 10,25 гривны (+1 копейка), а продают – уже по 10,37 гривны (-3 копейки).

Сколько стоят 100 злотых сегодня

Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1 026 гривен. Однако при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше – около 1 040 гривен – в банках и 1 037 гривен в обменниках.

Обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить 1 025 гривен, тогда как на межбанке эта сумма составит примерно 1 010 гривен.

Впрочем, окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, в котором вы проводите валютную операцию.