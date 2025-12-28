200 долларов: это сколько гривен сегодня
- Официальный курс доллара в Украине на 27 декабря составляет 41,93 гривны за доллар.
- В банках курс покупки и продажи доллара составляет 41,80 и 42,30 гривны соответственно, а в обменниках - 42,11 и 42,20 гривны.
Сейчас курс доллара в Украине стабилен. Возникают лишь небольшие колебания, которые почти неощутимы. Как показывают прогнозы, значительных изменений до конца года ожидать не стоит.
Какой курс доллара в Украине?
27 декабря официальный курс доллара в Украине был – 41,93 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
В банках средний курс доллара, как сообщает издание "Минфин", сегодня такой:
- покупка – 41,80 гривны за доллар США;
- продажа – 42,30 гривны за доллар США.
В обменниках также произошли изменения:
- покупка – 42,11 гривны за доллар США;
- продажа – 42,20 гривны за доллар США.
За сколько можно купить 200 долларов сейчас?
- в банке 200 долларов сейчас можно купить за примерно – 8 460 гривен;
- в обменнике покупка 200 долларов обойдется в ориентировочно – 8 440 гривен.
Сколько можно получить, если сдать 200 долларов сейчас?
- если обменивать 200 долларов в банке, можно получить ориентировочно – 8 360 гривен;
- при обмене 200 долларов в обменнике, удастся выручить примерно – 8 422 гривен.
Что важно знать о долларе сейчас?
Курс доллара ощутимо не изменится до конца года. В то же время после Рождества произошло "падение" этой валюты. В целом ситуация на валютном рынке стабильная.
Банкир Глобус Банка Сергей Мамедов прогнозирует, что в 2026 ситуация на валютном рынке ощутимо не изменится. В то же время доллар в следующем году может несколько вырасти. Вероятно, он достигнет – 45.