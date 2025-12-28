Курс доллара ощутимо не изменится до конца года. В то же время после Рождества произошло "падение" этой валюты. В целом ситуация на валютном рынке стабильная.

Банкир Глобус Банка Сергей Мамедов прогнозирует, что в 2026 ситуация на валютном рынке ощутимо не изменится. В то же время доллар в следующем году может несколько вырасти. Вероятно, он достигнет – 45.