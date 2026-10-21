Экономика Новости экономики НАБУ проводит следственные действия в здании Нацбанка: что известно
21 октября, 10:59
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Обновлено - 11:00, 21 октября

НАБУ проводит следственные действия в здании Нацбанка: что известно

Василий Розтрепа

Утром 21 октября в здании НБУ сотрудники НАБУ проводят следственные действия. Подробности пока не разглашаются.

НАБУ проводит следственные действия в здании НБУ

НБУ подтверждает информацию о проведении следственных действий НАБУ в помещении Национального банка, сообщает пресс-служба НБУ. Дополнительные пояснения, согласно информации, будут предоставлены по завершении процессуальных действий. 

Пресс-служба сообщает, что Национальный банк продолжает работать в штатном режиме.