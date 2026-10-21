НАБУ проводит следственные действия в здании Нацбанка: что известно

Утром 21 октября в здании НБУ сотрудники НАБУ проводят следственные действия. Подробности пока не разглашаются.

НАБУ проводит следственные действия в здании НБУ НБУ подтверждает информацию о проведении следственных действий НАБУ в помещении Национального банка, сообщает пресс-служба НБУ. Дополнительные пояснения, согласно информации, будут предоставлены по завершении процессуальных действий.



Пресс-служба сообщает, что Национальный банк продолжает работать в штатном режиме.