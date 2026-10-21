21 октября, 10:59
Обновлено - 11:00, 21 октября
НАБУ проводит следственные действия в здании Нацбанка: что известно
Утром 21 октября в здании НБУ сотрудники НАБУ проводят следственные действия. Подробности пока не разглашаются.
НАБУ проводит следственные действия в здании НБУ
НБУ подтверждает информацию о проведении следственных действий НАБУ в помещении Национального банка, сообщает пресс-служба НБУ. Дополнительные пояснения, согласно информации, будут предоставлены по завершении процессуальных действий.
Пресс-служба сообщает, что Национальный банк продолжает работать в штатном режиме.