Украина получила грант от Японии: куда направили 2,5 миллиарда гривен

Кабинет министров Украины распределил грант в размере 2,548 миллиарда гривен от Японского агентства международного сотрудничества (JICA). На что направили средства, читайте дальше.

На что направили средства гранта от Японии

Как сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, средства направлены на программы экстренного восстановления в сферах энергетики, безопасности и инфраструктуры.

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Направлены средства гранта в сумме 2 миллиарда 548 миллиона гривен, которые поступают в соответствии с Грантовым соглашением для Программы экстренного восстановления (Фаза 3) между Японским агентством международного сотрудничества и правительством Украины от 19 февраля 2024 по специальному фонду государственного бюджета, по новым программам,

– говорится в сообщении.

Поэтому, Кабинет Министров выделил значительные средства на приобретение оборудования для различных государственных учреждений. В частности:

Министерство энергетики получит 1,3 миллиарда гривен для обеспечения энергетических потребностей;

для обеспечения энергетических потребностей; Министерству внутренних дел выделено 728 миллионов гривен для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые будут направлены на закупку оборудования и конструкций для гуманитарного разминирования.

для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые будут направлены на закупку оборудования и конструкций для гуманитарного разминирования. Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры получит 520 миллионов гривен на приобретение оборудования для улучшения транспортного сообщения.

Заметьте! Кроме того, правительство утвердило порядок использования средств, поступающих в рамках этого грантового соглашения.