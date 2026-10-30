За кибератакой на криптовалютную биржу Binance могут стоять хакеры из КНДР, – Reuters

29 октября киберпреступники совершили атаку на криптовалютную биржу Binance и похитили более 6,3 миллиарда долларов. Основную часть активов злоумышленники вывели на десять блокчейнов всего за 20 минут.

Американская аналитическая компания TRM Labs заявила, что за крупной кражей стоят хакеры из Северной Кореи, пишет Reuters.

Что известно о хакерской атаке?

В TRM Labs связывают атаку с TraderTraitor – хакерским подразделением Северной Кореи.

TRM приписывает атаку TraderTraitor, элитному хакерскому подразделению Северной Кореи, основываясь на достоверных разведывательных данных как в сети, так и за ее пределами. Мы принимаем это решение с высокой степенью уверенности,

– заявили в компании.

Напомним, 29 октября из "горячих" кошельков криптовалютной биржи Binance было зафиксировано внезапное выведение активов на сумму примерно 3,5 миллиарда долларов в нескольких блокчейн-сетях. Подозрительная активность охватила как минимум шесть блокчейнов, а аналитики насчитали 87 транзакций с 70 различными цифровыми активами.

Значительная часть средств была направлена на один неидентифицированный адрес, однако публичные данные не позволяют установить личность получателя. Из-за слухов о возможном взломе биржевая монета BNB резко упала примерно на 8%.

На подозрительные переводы отреагировали эмитенты стейблкоинов: Tether сначала заблокировала 971 миллион USDT, а впоследствии объем замороженных активов превысил 1,567 миллиарда USDT. Компания Circle также приостановила движение примерно 823 миллионов долларов, так что в целом удалось заблокировать почти 2,4 миллиарда долларов.

Основатель Binance Чанпэн Чжао заявил, что инцидент имеет признаки взлома, но заверил: "Средства пользователей в безопасности". Он также подчеркнул, что больше не возглавляет биржу, однако как акционер уверен в полном покрытии возможных убытков клиентов.

В то же время пока точно не установлено, был ли вывод средств следствием кибератаки или речь шла о внутреннем перераспределении активов платформы.