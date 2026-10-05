Россия разрушила фармзавод "КУСУМ" в Сумах: что будет с поставками лекарств

Россия вновь нанесла серьезный удар по украинской медицинской инфраструктуре. Утром 4 октября вражеские войска полностью разрушили производственную площадку фармацевтической компании "КУСУМ" в Сумах.

Каковы последствия атаки на завод

В результате атаки погиб сотрудник компании, работавший в инженерном отделе завода с 2009 года, сообщили в КУСУМ.

КУСУМ выражает искренние соболезнования его родным и близким. Это невосполнимая утрата для всей нашей команды,

– отметили в компании.

Кроме того, российский удар разрушил предприятие, на котором производили жизненно важные лекарственные средства для украинских пациентов.

В настоящее время специалисты оценивают масштабы разрушений.

Как компания обеспечит поставки

Несмотря на потерю ключевых мощностей, КУСУМ продолжает работать. Компания уже разработала план действий, поскольку имеет опыт восстановления процессов после уничтожения своих складов в начале полномасштабного вторжения.

Руководство уверяет, что главным приоритетом остается доступ пациентов к необходимым лекарствам. Чтобы избежать пустых полок в аптеках, производство оперативно переориентируют на другие площадки, которыми располагает компания:

в Индии;

в Индоре;

и в Бхиваде.

Это позволит нам, при отсутствии искусственных регуляторных барьеров, перестраивать процессы и работать над обеспечением бесперебойных поставок лекарственных средств в Украину,

– пояснили в КУСУМ.

В настоящее время среди приоритетов компания называет безопасность людей, поддержку сотрудников и обеспечение украинцев необходимыми препаратами.

Напомним, Россия целенаправленно наносит удары по медицинской инфраструктуре Украины, пытаясь оставить людей без лечения. Так, 23 и 26 сентября враг атаковал столичный завод "Дарница".

Под вражеский удар попал также медицинский центр "Добробут", расположенный вблизи Конституционного Суда Украины.