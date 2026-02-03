Станет ли в Украине больше света: на что Всемирный банк выделит 40 миллионов долларов
- Всемирный банк выделит Украине помощь на восстановление энергосистемы, в частности на закупку оборудования для критической инфраструктуры.
- Средства также направят на поддержку работы четырех компенсаторов (STATCOM).
Всемирный банк выделит новую помощь Украине. Решение приняли после массированных атак на энергетику и на фоне сильных морозов.
Сколько помощи получит Украина?
О том, как Украине поможет Всемирный банк и на что можно будет потратить помощь, говорится в сообщении Дениса Шмыгаля.
Министр энергетики сообщил, что Всемирный банк планирует направить на восстановление украинской энергосистемы до 40 миллионов долларов. В частности речь идет о закупке необходимого оборудования для восстановления энергетики.
Отмечается, что средства направят для НЭК "Укрэнерго".
Какова позиция Всемирного банка?
В то же время по сообщению Всемирного банка, речь идет о финансировании из URTF, или Целевого фонда поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины.
Средства направят на поддержку четырех синхронных компенсаторов (STATCOM). Другими словами – на обеспечение работы устройства, предназначенного для компенсации реактивной мощности и регулирования напряжения в электросетях.
Важно! Такой вклад должен помочь укрепить стабильность сети и увеличить импорт электроэнергии из Европы.
Во Всемирном банке объясняют, что грантовое финансирование является возможностью улучшить украинскую ситуацию в энергетике.
Очень рада сделать свой вклад в развитие Украины с помощью этого гранта в решении чрезвычайной энергетической ситуации. Обсуждала это, а также нашу широкую поддержку сектора, во время моей вчерашней беседы с Денисом Шмыгалем,
– добавила Анна Бьерде, директор по вопросам операционной деятельности Всемирного банка.
Денис Шмыгаль также поблагодарил банк за регулярную поддержку Украины и добавил, что совместная работа будет продолжаться и в дальнейшем.
Что известно о ситуации в энергетике?
Украинцы жалуются на "несправедливые" отключения света. Люди не понимают, почему в одних регионах свет дают чаще, а в других – живут по жестким ограничениям.
Ранее сообщалось, что за январь Украина установила рекорд импорта электроэнергии. Так удалось компенсировать дефицит, вызванный российскими атаками на энергетику.