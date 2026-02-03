Станет ли в Украине больше света: на что Всемирный банк выделит 40 миллионов долларов

Всемирный банк выделит новую помощь Украине. Решение приняли после массированных атак на энергетику и на фоне сильных морозов.

Сколько помощи получит Украина?

О том, как Украине поможет Всемирный банк и на что можно будет потратить помощь, говорится в сообщении Дениса Шмыгаля.

Министр энергетики сообщил, что Всемирный банк планирует направить на восстановление украинской энергосистемы до 40 миллионов долларов. В частности речь идет о закупке необходимого оборудования для восстановления энергетики.

Отмечается, что средства направят для НЭК "Укрэнерго".

Какова позиция Всемирного банка?

В то же время по сообщению Всемирного банка, речь идет о финансировании из URTF, или Целевого фонда поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины.

Средства направят на поддержку четырех синхронных компенсаторов (STATCOM). Другими словами – на обеспечение работы устройства, предназначенного для компенсации реактивной мощности и регулирования напряжения в электросетях.

Важно! Такой вклад должен помочь укрепить стабильность сети и увеличить импорт электроэнергии из Европы.

Во Всемирном банке объясняют, что грантовое финансирование является возможностью улучшить украинскую ситуацию в энергетике.

Очень рада сделать свой вклад в развитие Украины с помощью этого гранта в решении чрезвычайной энергетической ситуации. Обсуждала это, а также нашу широкую поддержку сектора, во время моей вчерашней беседы с Денисом Шмыгалем,

– добавила Анна Бьерде, директор по вопросам операционной деятельности Всемирного банка.

Денис Шмыгаль также поблагодарил банк за регулярную поддержку Украины и добавил, что совместная работа будет продолжаться и в дальнейшем.

Что известно о ситуации в энергетике?

Украинцы жалуются на "несправедливые" отключения света. Люди не понимают, почему в одних регионах свет дают чаще, а в других – живут по жестким ограничениям.

Ранее сообщалось, что за январь Украина установила рекорд импорта электроэнергии. Так удалось компенсировать дефицит, вызванный российскими атаками на энергетику.