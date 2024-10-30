Как сделать квартиру теплее: 5 действенных способов

В большинстве городов Украины уже стартовал отопительный сезон. Впрочем, кое-где для полноценного запуска систем отопления нужно больше времени: от нескольких дней до недели.

Как сделать квартиру теплее

У Минреигтеграции поделились лайфхаками, которые помогут сделать помещение теплее и предотвратить теплопотери.

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В Министерстве посоветовали пять способов, как сохранить тепло в доме:

Заклейте щели в окнах скотчем, бумагой или поролоном и утеплите двери. Это повысит температуру в квартире на 2-3°С. Зашторьте окна жалюзи или короткими шторами, поскольку зимой через стекло теряется до 8-15% тепла. Освободите пространство возле радиаторов – длинные шторы и мебель снижают эффективность обогрева, ведь тепло должно свободно распространяться по комнате. Закрывайте межкомнатные двери, а вентиляционные отверстия оснастите дверцами или решетками, регулируемые, чтобы уменьшить утечку теплого воздуха. Снимите декоративные панели с радиаторов, которые снижают их эффективность на 20%. Также батареи, встроенные в ниши, отдают на 10% меньше тепла, чем те, выступающие в комнату.

Отопительный сезон в Украине стартовал 15 октября. К теплоснабжению подключили коммунальные учреждения, образовательные и медицинские учреждения. Кроме того, в большинстве городов уже включили отопление для жилых домов.