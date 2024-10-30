Як зробити квартиру теплішою

У Мінреігтеграції поділилися лайфхаками, які допоможуть зробити помешкання теплішим й запобігти тепловтраті.

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У Міністерстві порадили п'ять способів, як зберегти тепло в оселі:

Заклейте щілини у вікнах скотчем, папером або поролоном і утепліть двері. Це підвищить температуру у квартирі на 2-3°С. Зашторте вікна жалюзі чи короткими шторами, оскільки взимку через скло втрачається до 8-15% тепла. Звільніть простір біля радіаторів – довгі штори та меблі знижують ефективність обігріву, адже тепло має вільно поширюватися по кімнаті. Закривайте міжкімнатні двері, а вентиляційні отвори оснастіть дверцятами або ґратками, що регулюються, щоб зменшити витік теплого повітря. Зніміть декоративні панелі з радіаторів, які знижують їх ефективність на 20%. Також батареї, вбудовані в ніші, віддають на 10% менше тепла, ніж ті, що виступають у кімнату.

Опалювальний сезон в Україні стартував 15 жовтня. До теплопостачання під'єднали комунальні заклади, освітні та медичні установи. Крім того, у більшості міст вже ввімкнули опалення для житлових будинків.