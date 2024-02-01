50 миллиардов евро от ЕС: когда будет первый транш помощи для Украины

Европейский совет поддержал пересмотр бюджета Европейского Союза. В нем будет предусмотрено 50 миллиардов евро на макрофинансовую поддержку Украины, которая должна осуществляться в рамках программы Ukraine Facility.

На какую сумму помощи рассчитывает Украина

Европейский совет поддержал финансирование для Украины. Поэтому, прогнозируется, что сумма первого транша должна составлять – 4,5 миллиарда евро, а Украина ожидает его получить уже в марте.

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Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр экономики Украины Мы рассчитываем получить первый платеж объемом 4,5 миллиарда евро уже в марте. Сейчас Правительство работает над соответствующим соглашением о переходном финансировании совместно с европейскими партнерами. Мы благодарны нашим союзникам за помощь и доверие к Украине.

Уже в конце февраля Европейский парламент должен утвердить программу Ukraine Facility на 50 миллиардов евро. Свириденко также сообщила, что окончательный регламент должен быть принят Европарламентом во время пленарной сессии, которая запланирована на период с 26 по 29 февраля 2024 года.

Что предусматривает план для Ukraine Facility В Минэкономики сообщили, что план для Ukraine Facility предусматривает осуществление структурных реформ в Украине. Поэтому, транши будут предоставляться ежеквартально за выполнение определенных в Плане критериев по проведению предусмотренных реформ.

Что предусматривает программа Ukraine Facility

Программа Ukraine Facility ЕС предусматривает предоставление Украине 50 миллиардов евро в течение 2024-2027 годов. Из этой суммы:

39 миллиардов евро будут направлены в государственный бюджет для усиления макрофинансовой стабильности;

8 миллиардов евро – предусмотрены как специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах. Финансирование в рамках этого инструмента смогут получить инвесторы через ЕБРР, ЕИБ и другие международные институты.

Ожидается, что реализация проектов в рамках этого инструмента позволит привлечь дополнительные 30 миллиардов евро инвестиций.

Также бюджет программы Ukraine Facility предусматривает отдельное направление технической поддержки, в частности речь идет о средствах на покрытие процентов по кредитам в рамках Ukraine Facility. Он будет составлять 3 миллиарда евро.