Некоторые военные получат 50 тысяч гривен надбавки в марте

С 1 февраля будет действовать новый порядок начисления доплат военным. В частности, вводится новая прибавка в размере 50 000 гривен.

Кто имеет право на получение этой надбавки

Согласно приказу министра обороны Алексея Резникова, оплата 50 000 гривен назначается военным, выполняющим боевые задания в составе органа военного управления, штаба группировки войск или штаба тактической группы в пункт управления оперативно-стратегической группировки войск включительно (в том числе вне районов ведения боевых действий).

Актуально С 1 февраля изменится порядок начисления зарплаты военнослужащим

Как объяснил начальник отдела денежного довольствия и заработной платы Управления социальной поддержки Министерства обороны Олег Рогаль, эта сумма может предназначаться и для временных, и для постоянных органов военного управления.

Какие военные будут иметь право получать эти 50 000, будет утверждать Главнокомандующий ВСУ. Это также будет зависеть от районов, то есть не обязательно, чтобы человек находился в районе боевых действий,

– сказал он в комментарии LB.ua.

Напомним, в феврале стало известно о нововведениях по начислению военнослужащим доплат. С марта надбавки к зарплате будут получать военнослужащие, которые выполняют боевые приказы и находятся в районах ведения боевых действий.