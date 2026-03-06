Тюльпаны, розы и мимозы: сколько придется заплатить за букет цветов к 8 марта

Накануне 8 марта спрос на цветы традиционно растет. В то же время если сравнить цены в прошлом году, то на сегодня стоимость за тюльпан почти такая же – в среднем 50 – 70 гривен. Зато относительно роз, то их цена достигает от более 100 гривен, а одной из самых дорогих на праздник станет эквадорская пионовидная, что составляет более 200 гривен за штуку.

Какой будет ориентировочная цена букета цветов в Киеве к 8 марта?

Рынок

На одном из цветочных базаров в Киеве цена стандартного тюльпана достигает 65 гривен. Более высокие цветы могут уже стоить больше – 70 гривен за штуку, узнали журналисты 24 Канала.

Читайте также Денежная компенсация в марте: кто сможет получать полгода более 8 тысяч гривен

Всего в разрезе букетов около 80% цветов на прилавках составляют именно тюльпаны. Как отмечают продавцы, праздник весны – это праздник тюльпанов, поэтому и дарить стоит сезонные цветы.

Несмотря на это, розы также остаются популярными среди покупателей. Цены на них имеют достаточно широкий диапазон: самые дешевые могут стоить около 65 гривен за штуку, тогда как стоимость самых дорогих достигает примерно 200 гривен.

Магазин

Если проанализировать цены в цветочных магазинах премиум-сегмента Киева, то стоимость тюльпанов может существенно отличаться, в частности в зависимости от сорта цветов.

В одном из таких магазинов накануне 8 марта готовый букет из 25 пионовидных тюльпанов стоит около 3 250 гривен. Вероятно, в эту сумму уже входит и стоимость упаковки. Таким образом, один такой тюльпан обходится в примерно 130 гривен.

Относительно других цветов, то ветка эквадорской розы стоит около 210 гривен. Соответственно, букет из 25 таких роз может обойтись в примерно 5 250 гривен вместе с упаковкой.

Сколько стоят тюльпаны и розы во Львове?

Магазин

Владелица цветочного магазина VONA Леся Киселик для 24 Канала рассказывает, что сейчас стоимость тюльпанов в магазине колеблется в диапазоне 60 – 65 гривен за один цветок независимо от цвета. Если сравнивать с прошлым годом, то стоимость практически не изменилась.

В прошлом году закупочная цена на тюльпаны была выше, чем в этом году. Впрочем, есть ожидания, что 7 марта, или в день 8 марта, когда цветок надо будет добирать из-за спроса на него, цена вырастет,

– говорит Леся.

Не менее привлекательными для клиентов остаются еще и миксованные букеты, где есть весенние цветы, например ранункулюс, гортензия и тому подобное.

Традиционно на праздники есть спрос еще и на розу, особенно кустовую. Это вследствие ее объема, добавляет владелица магазина. Сейчас стоимость одной ветви такой розы колеблется от 120 до 150 гривен.

Самой дорогой среди роз сейчас является эквадорская пионовидная, цена которой может достигать 200 – 220 гривен за бутон.

Еще отличным вариантом является просто эквадорская роза, которая немного дешевле, – 180 – 190 гривен за бутон.

Впрочем, цена на розы сейчас очень растет. Мы, например, не можем сказать клиентам заранее за неделю или две про стоимость того или иного цветка,

– объясняет владелица.

Кроме цены проблемой остается и свежесть цветов. Пока они пересекут границу и проведут где-то 2 – 3 недели на оптовых складах перед закупкой, их состояние ухудшается: бутоны начинают затираться (особенно у цветов светлых оттенков), или же стебли просто ломаются.

Заметьте! По словам Леси Киселик, на 14 февраля средний бюджет на букет цветов в магазине вырос: если в целом диапазон 1 500 – 2 000 гривен, то в этот день составлял 2 500 тысячи и более. Таким образом в магазине ожидают, что на 8 марта средний бюджет будет на таком же уровне.

Рынок

Если же пройтись между цветочных прилавков на Стрыйском рынке, то можно сделать вывод, что стоимость одного тюльпана ориентировочно составляет 60 гривен независимо от цвета. То есть небольшой букет из 11 тюльпанов обойдется в 660 гривен.

Ожидаемо, что стоимость роз существенно выше: меньшие розы стоят 80 гривен за цветок, а большие – ориентировочно 100 гривен. Такая же цена для кустовых роз – 100 гривен за веточку.

Интересно! Весенние цветы, например небольшой букетик из подснежников, обойдется в 100 гривен, а ветка мимозы – 150 гривен.

Дешевле ли розы и тюльпаны в других городах Украины?

Днепр

В отдельных районах Днепра стоимость тюльпанов колеблется от 60 до 70 гривен, а в цветочных магазинах цена иногда достигает даже 80 гривен за штуку. Впрочем, такая стоимость зависит от высоты и общего вида тюльпана, ведь чем выше и красивее, тем и дороже.

В то время, как у отдельных продавцов на рынке цветок может стоить и 50 – 60 гривен за штуку.

По поводу мимоз, то их цена также колеблется: в одних районах города мимоза будет на уровне 100 – 130 гривен за среднюю веточку, а в других – 200 гривен и даже больше. Зато небольшие собранные веточки мимозы на базаре могут стоить и 50 гривен.

Кроме того, на рынке появились букеты из вербных котиков. Стоимость таких веточек – 100 гривен.

Цены на цветы на украинских маркетплейсах и цветочных сайтах

Тюльпаны

На разных сайтах украинских маркетплейсов стоимость тюльпанов к 8 марта разнятся. Диапазон цветов в розницу может составлять как от 23 гривен за штуку, так и до 45 гривен. Иногда можно найти цену и за 15 гривен за один тюльпан.

Зато стоимость тюльпанов на цветочных сайтах дороже. На одном из таких цена за букет может составлять от 2 тысяч до 6 тысяч и более, в зависимости от количества тюльпанов.

Например букет из 25 оранжевых пионовидных тюльпанов стоит 1 999 гривен (учтена скидка). Таким образом, за один цветок придется отдать почти 80 гривен.

Зато за букет из 51 красно-белого тюльпана надо отдать уже 3 299 гривен – один цветок стоит где-то 64,7 гривны.

Розы

Цена на красную розу на одном из сайтов составляет от 117 до почти 140 гривен за цветок в зависимости от размера букета. Ведь чем больше он, тем дешевле получается одна роза.

В то же время на другом сайте стоимость одной розы почти равна закупочной цене – около 70 – 80 гривен. Речь идет о сортах "Мадам Ред" и "Атена".

Сколько стоили цветы в канун 8 марта в прошлом году?