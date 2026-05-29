90 миллиардов евро от ЕС: Зеленский подписал закон о ратификации соглашения

Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с ЕС на 90 миллиардов евро. Документ определяет нормы и пределы для привлечения средств из кредита.

Закон о ратификации соглашения с ЕС по 90 миллиардов

О том, что определяет закон и какой будет поддержка Евросоюза в 2026 году, говорится в карточке законопроекта.

Смотрите также Правительство поддержало проект нового Таможенного кодекса: что изменится для людей и бизнеса

В пятницу, 29 мая, президент Украины подписал закон №0376 о ратификации соглашения с Евросоюзом. По договоренности Украина должна получить от ЕС финансовую помощь в размере 90 миллиардов евро.

Закон разработан "для привлечения средств в пределах общей суммы до 90 миллиардов евро, в том числе в рамках макрофинансовой помощи в рамках займа в поддержку Украины".

В частности в пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что документ будет определять рамки, по которым Украина сможет получать помощь. Также в записке объясняется, что заключение и вступление в силу соглашения о кредите и меморандума о взаимопонимании после ратификации позволят Украине получить средства от ЕС.

Общая сумма рассчитана на 2026 и 2027 годы. Деньги пойдут на поддержку госбюджета и усиление обороны.

В 2026 году Украина сможет получить до 45 миллиардов евро. Из них до 28,3 миллиарда потратят на оборону. Остальные, до 16,7 миллиарда евро – на макрофинансовую стабильность и покрытие дефицита в госбюджете.

Заметьте! Финансирование на поддержку бюджета (16,7 миллиарда евро) будет состоять из 2 равных частей. До 8,35 миллиарда ЕС предоставит в качестве макрофинансовой помощи. И такую же сумму выплатят через механизм Ukraine Facility.

Однако чтобы получить помощь Украина также должна выполнить определенные условия. Для первого транша:

отменить освобождение от налогообложения международных посылок;

ввести налогообложение доходов через цифровые платформы;

продлить действие военного сбора на уровне 5% на три года;

принять Стратегию управления государственными финансами, новый Таможенный кодекс в соответствии со стандартами ЕС;

назначить нового руководителя Государственной таможенной службы.

Второй транш возможен, если:

окончательно примут предыдущие законы;

примут Бюджетную декларацию на 2027 – 2029 годы;

Минфин примет обновленный план по цифровому развитию таможенной службы до 2030 года;

парламент утвердит кандидатов (3 экспертов, которых сейчас нет) в состав комиссии, отбирающей членов правления Счетной палаты.

Третий транш Украина получит за:

реформирование льготного налогового режима;

принятие мер по уклонениям от налогов;

упрощения администрирования НДС;

новой стратегии публичных закупок для 2027 – 2030 годов.

Напомним, что 28 мая Владимир Зеленский подал в Верховную раду закон о ратификации соглашения с ЕС. Впоследствии стало известно, что парламент поддержал законопроект. "За" голосовали 298 народных депутатов.

Известно также, что сумма первого транша из кредита на 90 миллиардов будет составлять 9,1 миллиарда евро. Из этих средств 5,9 миллиардов потратят на оборону, а 3,2 миллиарда – на бюджетную поддержку.